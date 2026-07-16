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Экс-лидеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху предложили контракт в США

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- Самуэль Деди Ирие
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Египетский нападающий Мохамед Салах получил выгодное предложение от клуба "Спортинг Канзас-Сити" из американской MLS. Стороны уже обсуждают возможный переход футболиста после его ухода из "Ливерпуля".

Как сообщают СМИ, американский клуб подготовил для 34-летнего форварда контракт сроком на два года. В "Спортинг Канзас-Сити" надеются, что подписание Салаха станет одним из самых громких трансферов в истории MLS.

При этом у египтянина остаются и другие варианты продолжения карьеры. По информации источников, интерес к нападающему также проявляют клубы из Саудовской Аравии и Европы.

Салах покинул "Ливерпуль" в статусе свободного агента после многолетних успешных выступлений за английский клуб. За время игры на "Энфилде" он стал ключевым лидером команды, помог мерсисайдцам выиграть чемпионат Англии, Лигу чемпионов и множество других престижных трофеев.

Ожидается, что футболист определится со своим будущим клубом в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/460096
Теги:
Египет, футбол
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