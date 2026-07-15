В отечественном сегменте соцсетей кто-то совершенно намеренно, обливаясь потом от усердия, пытается раскачать антикитайскую риторику. Методы при этом выбираются настолько топорные, что за авторов становится даже как-то неловко. Очередным "шедевром" этой спланированной кампании стал абсурдный вброс, маскирующийся под "сенсационные откровения бывшего начальника управления КГБ Иссык-Кульской области. В этой фантастической рукописи авторы на полном серьезе утверждают, что отец президента, простой сельский труженик, якобы являлся "китайским агентом", и открыто получал финансирование из Пекина, которое потом "передавалось по наследству" его детям.

То есть авторы всерьез утверждают, будто шпионский оклад в спецслужбах передаются по наследству, как фамильный сервиз. Для любого здравомыслящего человека эта писанина выглядит как сценарий дешевой комедии, но поскольку создатели этого "триллера" очень старались, давайте разберем их шедевр с подобающей серьезностью.

Начнем с самого механизма "шпионажа", который описан с грацией детсадовского сказочника. Нам предлагают поверить, что в советское время, когда граница была запечатана наглухо, а КГБ искал шпионов под каждым кустом - некий гражданин в Иссык-Кульской области открыто получал пачки денег напрямую из Пекина. И доблестный советский КГБ, зная об этом, якобы просто вздыхал и раз в месяц вежливо приглашал его на "профилактические беседы" за чашкой чая. Любой, кто хоть поверхностно знаком с историей СССР, понимает, что при малейшем подозрении на реальную связь с иностранной разведкой в те годы "агенту" светил оперативный расстрел или в самом мягком случае - путевка в глухие лагеря по статье "Измена Родине" без права переписки.

А идея передавать шпионскую ставку по наследству, как семейную чайхану - это вообще новое слово в истории разведки. Жаль, Джеймс Бонд не дожил до таких схем.

Причина, по которой этот бред внезапно вытащили на свет именно сейчас, видна невооруженным глазом. Эту тему нам навязывают на удивление синхронно. Если присмотреться к нашему информационному полю, сложно не заметить, как прозападные журналисты - включая ту же Лейлу Саралаеву - вдруг воспылали праведным гневом и начали активно качать антикитайский кейс. В ход идет абсолютно все, до чего дотягиваются руки. И этот нелепый вброс про "наследственных агентов" - лишь часть общей мозаики. Расчет тут прост: нагнать побольше жути, убедить доверчивого читателя, что вокруг одни "завербованные", и направить эмоции публики в нужное зарубежным кураторам русло.

Да и момент для презентации этой "шпионской саги" выбран с аптекарской точностью. Вброс активизировали как раз на фоне недавних новостей о задержании нескольких граждан Китая за правонарушения в Кыргызстане. Казалось бы, обычная работа правоохранителей: нарушил закон - отправляйся под арест, независимо от того, какой у тебя паспорт. Но для манипуляторов это идеальный триггер! Они тут же попытались слепить гигантский ком из реальных задержаний, бытовой ксенофобии и сказок про "поддельные дипломы" и "династии шпионов". Логика железная: авось под влиянием эмоций читатель окончательно потеряет способность рассуждать логически и поверит в любую чушь.

​В итоге мы имеем классическую, очень дешевую и невероятно смешную провокацию. Авторы фейка даже не попытались нанять хотя бы посредственного консультанта, чтобы придать своей лжи хоть каплю правдоподобности. В ход пошли самые нелепые выдумки, цель которых - не найти правду, а просто поссорить Кыргызстан с ключевым экономическим партнером и устроить шум на ровном месте. К счастью, у нашего общества давно выработался отличный иммунитет к подобному творчеству. Поверить в шпионов, получающих зарплату от КНР по наследству, не сможет ни один мыслящий человек. А авторам этого чтива хочется пожелать творческих успехов - пишите еще, над вашими комедиями очень весело смеяться.