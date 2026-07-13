На танкодроме обкатан кыргызский гусеничный вездеход Калтар

Семь тонн стали, мощный дизельный двигатель, металлические гусеницы и крутые подъемы танкового полигона - там, где обычный автомобиль давно бы забуксовал, новый кыргызстанский гусеничный вездеход "Калтар" уверенно продолжает движение. Корреспондент VB.KG одним из первых испытала эту уникальную машину, которая обещает стать незаменимым рабочим инструментом для спасателей, энергетиков, военных и специалистов, работающих в самых труднодоступных высокогорных районах.

От выставочного стенда к суровому полигону

Еще недавно "Калтар" можно было увидеть лишь на выставочной площадке. Компания "АБМ Авто" впервые продемонстрировала свою новую разработку отечественного производства в Бишкеке на международной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026, проходившей в рамках Первой Международной промышленно-торговой выставки государств – членов ШОС.

Тогда новинка сразу привлекла внимание представителей государственных структур. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев высоко оценил потенциал машины и поручил Министерству чрезвычайных ситуаций установить контакт с разработчиками для изучения возможностей ее применения в спасательных службах. Премьер-министр также подчеркнул, что о подобных отечественных проектах необходимо активно информировать профильные ведомства и потенциальных заказчиков.

Однако одно дело - рассматривать технику на глянцевом стенде, и совсем другое - проверить её в жестких условиях, для которых она и создавалась. Именно поэтому спустя всего несколько дней после презентации "Калтар" отправился на танковый полигон, где вместо ровной площадки его ждали крутые подъемы, сложный рельеф и глубокие колеи, максимально приближенные к реальному бездорожью.

Испытание на прочность и характер "горной лисицы"

Оценить демонстрационные заезды прибыли представители министерств чрезвычайных ситуаций, энергетики и обороны, а также эксперты из туристической отрасли. Корреспондент VB.KG не стала ограничиваться наблюдением со стороны: нам удалось проехать внутри пассажирской капсулы, протестировать водительское место и детально изучить внешнюю конструкцию машины.

Первое и самое яркое впечатление - вездеход оказался гораздо динамичнее и маневреннее, чем ожидаешь от многотонной техники. Несмотря на внушительную массу около 6–7 тонн, "Калтар" плавно идет по пересеченной местности и сохраняет поразительную устойчивость на таких уклонах, где стандартный спецтранспорт быстро достигает предела своих возможностей.

Такой характер полностью оправдывает имя машины, ведь в переводе с кыргызского "калтар" означает крупную, ловкую и юркую лисицу, идеально приспособленную к выживанию в суровых диких условиях. Ярко-оранжевый цвет кузова выбран инженерами не только для красоты, но и ради практической пользы - так машину гораздо легче заметить в горах при плохой видимости, среди заснеженных склонов или серых скалистых массивов.

Проверенная временем база в современном исполнении

В качестве конструктивного фундамента для "Калтара" инженеры "АБМ Авто" выбрали базу легендарного советского тягача МТЛБ, надежность которого десятилетиями проверялась в самых суровых климатических зонах планеты. При этом разработчики не пошли по пути банального тюнинга: всю верхнюю часть вездехода команда отечественных конструкторов спроектировала и создала с нуля под современные вызовы.

В результате получилась амбициозная техника, сочетающая в себе неубиваемость проверенной временем платформы и современные стандарты комфорта и безопасности. В основе этой концепции лежит личный опыт советника директора "АБМ Авто" Жаныша Молдохматова. Будучи выходцем из автомобильных войск, он не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются водители в экстремальных условиях, и четко понимал, какая именно машина нужна кыргызстанскому высокогорью - выносливая, неприхотливая и способная пробивать путь там, где дорог нет в принципе.

Безопасность и автономность в режиме ЧС

Особое внимание при проектировании "Калтара" было уделено защите экипажа. Закрытая пассажирская капсула оборудована эргономичными креслами с надежными ремнями безопасности, что крайне важно при преодолении крутых вертикальных склонов. Салон оснащен системами отопления и кондиционирования, а также специальными отсеками для автономного запаса воды и провизии. По задумке инженеров, даже если вездеход окажется заблокирован сходом селя или камнепадом, люди внутри смогут комфортно продержаться до двух суток в ожидании помощи.

Снаружи корпус усилен мощными силовыми балками, защищающими кабину от падения тяжелых камней или бревен. Продумали конструкторы и удобство обслуживания: в случае неполадок водитель может получить доступ к дизельному двигателю КАМАЗ через специальный внутренний люк, не выходя на улицу в непогоду и не подвергая себя опасности. К слову, даже крепления для запасных звеньев гусениц вынесены на борта, чтобы необходимый ремонт можно было провести оперативно прямо в полевых условиях.

Универсальная платформа для энергетиков, спасателей и туристов

В ходе испытаний представители различных ведомств сошлись во мнении, что "Калтар" - это не просто транспорт, а универсальная технологическая платформа. Большой интерес к новинке проявили энергетики: сейчас в Кыргызстане идет масштабная модернизация высоковольтных линий, пролегающих по труднодоступным хребтам, и доставка туда тяжелого оборудования и ремонтных бригад всегда была огромной проблемой.

Для МЧС, ежедневно сражающегося с последствиями оползней, паводков и размывов дорог, такой вездеход и вовсе является предметом первой необходимости. "Калтар" способен оперативно доставлять спасательные отряды, эвакуировать пострадавших и перевозить грузы в зоны бедствия, куда не доберется ни один колесный грузовик. Полезной машина может оказаться для нужд Министерства обороны, а также для туроператоров, организующих экстремальные маршруты в удаленные районы республики.

Реализация проекта "АБМ Авто" - это важный шаг к формированию в Кыргызстане собственной инженерной школы по производству специализированной тяжелой техники. Если отечественная разработка получит государственную поддержку и первые серийные заказы, она не только укрепит безопасность внутренних служб, но и сможет в перспективе выйти на рынки стран ШОС. Ведь после полигонных испытаний становится очевидно: "Калтар" создавался не ради красивых отчетов и выставок, он создавался для реальной работы в горах.