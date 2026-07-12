Бишкекчанин создал уникальную платформу для онлайн-встреч и уроков музыки

Наш соотечественник Иван Русенцов разработал отечественную платформу видеоконференций под названием "Сингирелла Мит". Новый браузерный сервис создан для проведения деловых онлайн-встреч, дистанционного обучения и закрытых переговоров. Главное удобство новинки заключается в том, что она работает на компьютерах и мобильных телефонах напрямую через интернет-браузер, поэтому пользователям не нужно скачивать и устанавливать на свои устройства сторонние программы. Об этом он рассказал VB.KG.

По словам разработчика, платформа позволяет связывать пользователей из разных уголков планеты, включая регионы, где доступ к привычным зарубежным сервисам сейчас ограничен. Для подключения к беседе участникам нужно лишь кликнуть по персональной ссылке.

Иван Русенцов отметил, что одной из главных фишек проекта стала уникальная оптимизация передачи музыкального звука. Большинство популярных программ используют жесткое шумоподавление, которое глушит любые звуки, кроме обычной речи. В отличие от них, данный сервис ориентирован на сохранение чистоты вокала и тончайшего звучания музыкальных инструментов. Благодаря этому платформа стала очень востребована для дистанционных уроков музыки.

Вместе с тем сервис отлично подходит для классических деловых совещаний, вебинаров и конфиденциальных встреч. Проект может заинтересовать бизнес-ассоциации, вузы и государственные структуры, которым важна безопасность данных, ведь для защиты переговоров здесь используется надежное двухстороннее шифрование соединений.

Отечественный проект успешно работает уже почти год по модели подписки. Пользователи получают собственную виртуальную комнату, где можно собирать на видеоконференции от пяти до ста человек одновременно, а стоимость обслуживания вполне сопоставима с зарубежными аналогами. Сейчас команда разработчиков продолжает улучшать качество связи и добавлять новые полезные функции. Узнать подробнее о возможностях сервиса и записаться на индивидуальную демонстрацию можно напрямую через Telegram-аккаунт автора проекта ivan_grus.