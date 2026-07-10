"Конфискуют все, даже у внуков": семья Юсуповых обратилась к президенту

Насирдин Юсупов и его семья обратились к главе государства Садыру Жапарову с просьбой обеспечить защиту прав его и членов семьи. Так, в обращении описываются, шокирующие подробности, как Насирдин Юсупов и его семья в течение многих месяцев подвергались давлению, угрозе и ущемлению их прав со стороны сотрудников управления ГКНБ по Чуйской области.

Отметим, Насирдину Юсупову - 85 лет, он один из известных и уважаемых граждан страны, был депутатом легендарного парламента, всю жизнь занимался бизнесом, благотворительностью, заслуженный строитель КР, почетный гражданин Бишкека.

"Все началось в октябре 2024 года, сначала всех нас вызвали в ГКНБ, там с утра до вечера просто держали, не объясняя зачем и для чего мы тут.

Потом проводили так называемые беседы, чтобы 85-летний человек добровольно принудительно передал свое имущество, оказывали давление, угрожали".

Насирдину Юсупову открытым текстом говорили, чтобы он думал о своих детях и внуках. В это время семья переживала горькую утрату, похоронив самого главного человека в семье, - мать, супругу Насирдина Юсупова. Несмотря на их трагедию определенные сотрудники ведомства не переставали вызвать на допросы, угрожать, оказывать колоссальное давление на всех членов семьи. Грозились уголовным преследованием.

Но Насирдин Юсупов не стал соглашаться на их требования, настаивая, что все должно быть по закону, и он будет отстаивать свои права через суд, тогда они открыто стали угрожать, что суд люди не выиграют.

После этого в их семье начался самый настоящий ад. Возбудили дело на единственного сына Насирдина Юсупова. Его задержали, поместили в СИЗО на шесть месяцев. Там он был вынужден отдать свои земли.

Но сотрудники ведомства на этом не успокоились - возбудили дело и на Насирдина Юсупова. Им нужно было забрать имущество 85-летнего Насирдина Юсупова. Несмотря на то, что он не нарушал закон и является добросовестным покупателем.

В обращении говорится, что в 1995 году, после того как Насирдин Юсупов уже перестал быть депутатом (в 1994 году легендарный парламент был распущен), через открытый аукцион на шестом этаже ЦУМа (там проводили торги) его супругой были приобретены 8,8% акций ОАО "Ала-Тоо".

"В тот период Советский Союз распался, совхозы перешли в открытые акционерные общества, держателями акций стали сотрудники, 75% акций были уже в частных руках, 25% - госдоля. Государство свои акции выставило на аукцион, и супруга купила 8,8% за $10 тыс. Тогда за эти деньги можно было приобрести три трехкомнатные квартиры. Супруга Насирдина Юсупова всю жизнь работала в торговле, после распада Советского Союза занималась также торговлей, "челночила". Насирдин Юсупов как до ухода из парламента, так и после занимался бизнесом, все мы знаем насколько это было рискованно", - говорится в обращении.

В обращении говорится, что купленные акции ОАО не имели отношения к приватизациии - акции приобретались уже после приватизации, их семья - добросовестные покупатели.

Вложили свои средства и силы, чтобы расплатиться с долгами винсовхоза. Время было трудное, все предприятия простаивали.

"У данного предприятия еще были долги перед немецкими партнерами в размере 2 млн дойчемарок за оборудование, которое было поставлено до того, как Насирдин Юсупов стал акционером.

Предприятие Насирдин Юсупов не только заново запустил, но и расплатился со всеми долгами. Более того - сумел сохранить до наших дней.

В 1990-х годах, после аграрной реформы, орошаемые земли винсохоза были переданы местным жителям в виде улушей. Оставили только земли предприятия.

Насирдин Юсупов и его супруга - добросовестные покупатели и внутренние инвесторы. Обвинения абсурдны, оснований нет, но тем не менее, суд первой инстанции, как и угрожали следователи, принял решение о конфискации имущества. Сам судебный процесс проходил с вопиющими нарушениями. Вера в правосудие не оправдалась. Суд проходил под сильным давлением - Насирдин Юсупов сильно заболел, ему 85-лет, и в результате бесконечных унижений и угроз у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Однако судью Аламудунского районного суда Шанкаева Т. Т. это не остановило - он провел заседание в больнице, прямо в палате у изголовья больного пожилого человека выносился вердикт о конфискации не только его имущества и предприятий, но и имущества всех детей и внуков.

Как сообщили адвокаты, суд в своем приговоре слово в слово зачитал обвинительный акт. Это было в декабре 2025 года. Насридин Юсупов вопреки тому, что силы были на исходе, не стал сдаваться, решил судиться дальше.

"После событий 10 февраля 2025 года, после которого задержали сотрудников управления ГКНБ во главе с Эльдаром Жакыпбековым, у нас появилась надежда. Мы на миг поверили в правосудие, обратились в военную прокуратуру.

Обжаловали в Чуйском областном суде. Но, как выяснилось, ничего еще не закончено... Тех сотрудников уже нет, но рейдерство продолжается. Почему?

3 июля Чуйский областной суд оставил в силе решение первой инстанции: конфискация имущества не только Насирдина Юсупова, но и его детей и внуков.

"Коллегия суда под председательством Ирины Воронцовой своим решением убила не только нашу веру, но и веру других людей, которые подверглись рейдерскому захвату. Воронцова нарушила все, что можно нарушить. Она еще так торопилась принять решение, будто земли моего отца давно уже кто-то кому-то пообещал.

Еще при вынесении решения суда первой инстанции отец очень сильно захворал, он просил на неделю приостановить суд, чтобы он сам мог принять участие в заседании. Но судья не стала принимать во внимание такие ходатайства, пожилого человека, который держится только на лекарствах, силой приводили на заседания суда. Более того Насирдина Юсупова выписали из больницы, чтобы силой доставить в суд. Болезнь не позволяла Насридину Юсупову посещать суд, и судья второй инстанции Воронцова приняла решение без его участия. Она не стала рассматривать ходатайства адвоката, даже прессе не разрешила снимать и вести аудиозапись. Кроме того, она не стала вызывать в суд свидетелей стороны защиты, судебный процесс проводился с многочисленными нарушениями прав Насирдина Юсупова. И как итог - принято незаконное решение", - говорится в обращении.

Насирдин Юсупов и его семья призывает главу государства защитить их права и восстановить справедливость.