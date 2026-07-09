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Глава Минстроя ответил на острые вопросы горожан

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- Алина Мамаева
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В Кыргызстане содержание многоквартирных домов должно стать общей заботой их собственников, а не только государства. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев в рамках проекта "Открытый кабинет", комментируя споры вокруг обновления фасадов многоэтажек в преддверии саммита ШОС.

Глава ведомства выразил недоумение по поводу позиции некоторых граждан, которые заботятся лишь о состоянии своих квартир, игнорируя внешний облик зданий.

"Весь дом - это общая собственность. В частном секторе люди сами красят и ремонтируют свои жилища, но в многоэтажках подход почему-то меняется. Если перекладывать абсолютно все расходы на бюджет, то логично было бы вернуть дома в госсобственность, но это тупиковый путь", - подчеркнул чиновник, добавив, что власти приводят в порядок фасады исключительно по мере финансовых возможностей.

Борьба с незаконным строительством и реакция на жалобы

Коснулся министр и темы точечной застройки, вызывающей регулярные протесты. По его словам, в стране нет хаотичного строительства в обход правил, поскольку любое легальное здание обязательно вносится в специальный реестр, получает индивидуальный QR-код и все необходимые архитектурные заключения.

Тем не менее нарушения со стороны застройщиков фиксируются регулярно. Нурдан Орунтаев заверил, что в рамках проекта ведомство жестко реагирует на жалобы населения. Если инспекция находит нарушения, компании штрафуют или требуют заморозить объект. В случае игнорирования запретов стройплощадки опечатывают с привлечением милиции.

При этом министр пообещал лично разобраться с ситуацией на улице Матросова, где, по информации журналистов, строительные работы продолжаются вопреки официальному предписанию о приостановке.

В то же время в республике ведется масштабная работа по выводу рынка из тени. Властям уже удалось легализовать и довести до соответствия строительным нормам более 190 проблемных объектов, среди которых числятся и долгострои компании "Доолот курулуш".

Почему стройки шумят по ночам?

Отдельно глава Минстроя остановился на жалобах горожан на шум в темное время суток. Орунтаев пояснил, что в ряде случаев это обусловлено непрерывными технологическими процессами, к числу которых относится заливка бетона, которую нельзя прерывать ради сохранения прочности конструкций.

При этом чиновник честно признал, что закон о тишине в столице действительно порой нарушается, но призвал отнестись к этому с пониманием, когда речь идет о социально значимых объектах.

"Сейчас в Бишкеке одновременно возводятся 20 новых школ. Чтобы успеть сдать их к началу учебного года и разгрузить классы, рабочим приходится трудиться в усиленном режиме. Мы объясняем недовольным жителям, что в этих учреждениях будут учиться их же дети", - заключил министр.


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URL: https://www.vb.kg/459962
Теги:
строительство, Кыргызстан
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