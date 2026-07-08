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Минсельхоз: Проект по откорму КРС поможет стабилизировать цены на мясо

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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана приступило к реализации проекта по созданию крупных откормочных хозяйств крупного рогатого скота в Чуйской области. Инициатива направлена на обеспечение продовольственной безопасности и стабилизацию цен на мясо в Бишкеке.

Как сообщили в ведомстве, проект финансируется за счет собственных средств министерства. На первом этапе на откорм планируется поставить 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота.

В течение ближайших двух лет проект будет поэтапно расширяться, а общее количество откармливаемого скота планируется довести до 20 тысяч голов.

В министерстве считают, что реализация проекта позволит увеличить объемы производства продукции животноводства, обеспечить внутренний рынок мясом, создать новые рабочие места и будет способствовать устойчивому развитию агропромышленного комплекса.


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URL: https://www.vb.kg/459940
Теги:
Минсельхоз, цены, Чуйская область, мясо, животные
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