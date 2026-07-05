ГУОБДД проводит масштабные рейды по всей республике

В выходные дни на территории Кыргызстана проходят масштабные профилактические рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как отметили в ведомстве, особое внимание сотрудники ГУОБДД уделяют выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения.

В ходе рейдов инспекторы проверяют соблюдение скоростного режима, выявляют факты выезда на встречную полосу, опасных маневров, управления транспортом без соответствующих документов и других нарушений, создающих угрозу безопасности участников дорожного движения.

ГУОБДД призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя, соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и проявлять взаимное уважение на дорогах.