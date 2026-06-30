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Энергосистема на пределе: АЭС в Кыргызстане больше не повестка будущего

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- Виктория Гунгер
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29 июня 2026 года дневное потребление электроэнергии в Кыргызстане достигло 47 миллионов 112 тысяч кВт·ч - абсолютный рекорд за летний период за всю историю наблюдений. Год назад в этом же году показатель составлял около 40 миллионов кВт·ч. Прирост за двенадцать месяцев - почти 18%. Для энергосистемы, чья базовая генерация зависит от уровня воды в одном водохранилище, это не статистика, а диагноз.

В министерстве энергетики называют причину роста: ввод новых жилых комплексов, социальных и промышленных объектов, ежегодное увеличение числа абонентов в среднем на 30 тысяч. Все фиксируется из года в год. Поэтому удивляет, что выводы из этого динамика делаются с опозданием. Спрос растет, маловодье последних сезонов и аномальная жара приводят к перебоям в электроснабжении у части потребителей, и это происходит на фоне рекорда, а не на фоне аварий.

Структурная проблема, а несезонный сбой

Энергосистема Кыргызстана исторически выстроена вокруг гидрогенерации Токтогульского каскада - модели, рассчитанные по гидрологии и модели потребления прошлого века. Сегодня обе переменные изменились. Население растет, происходит урбанизация, строятся энергоемкие промышленные объекты, а водность становится менее выгодной из-за климатических изменений в атмосфере. Возможная генерация - малые ГЭС, солнечные и ветровые проекты - частично закрывают прирост, но физически не в состоянии обеспечить устойчивую базовую нагрузку. Солнце и ветер не дают энергии в генераторах, малые ГЭС отличаются от той же воды, которой и так не хватает.

В этом определении основная технология, способная закрыть базовый, не зависящий от погоды и сезонного спроса, - атомная станция. Это не идеологический выбор и не вопрос моды на "мирный атом", а инженерное ограничение, которое не обходит альтернативными методами.

Региональный контекст, который является альтернативой

Кыргызстан принимает решения по атомной энергетике не в вакууме. Казахстан уже строит АЭС с участием "Росатома". Недавно аналогичный проект стартовал в Узбекистане. Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали официальный старт строительству первой интегрированной атомной станции страны. Это означает, что в следующем шаге два непосредственных соседа Кыргызстана, связанные с общей энергосистемой Центральной Азии, будут иметь собственную базовую генерацию, не зависящую от гидрологии и климата.

Для Кыргызстана это не повод для паники, но это весомый аргумент в пользу скорости. В развивающихся странах уже есть отработанная модель сотрудничества с "Росатомом". Это финансирование, референтный проект, подготовка кадров, регуляторная база, адаптированная под сейсмоактивные зоны Центральной Азии. Это снимает с рассмотрения часть вопросов, которые ранее звучали как проблема. В первую очередь, сейсмическую безопасность, поскольку именно в таких условиях проектируются станции российского дизайна, строящиеся сейчас в регионах.

Цена промедления

У атомной генерации есть один параметр, который делает замедление особенно дорогим, - время. От подписания межправительственного соглашения до выхода первого энергоблока в среднем проходит 8-10 лет. Это означает, что любое решение, принятое сегодня, дает результат, не требующий поддержки. Решение, отложенное на пять лет "для дополнительного изучения", сменяет реальный эффект к 2040-м годам - то есть на тот момент, когда сегодняшний рекордный показатель потребления будет выглядеть скромным на фоне фактического дефицита.

Аргумент о высокой стоимости строительства АЭС обычно используется как довод против проекта. Но при рассмотрении альтернативных издержек - регулярных отключений электроэнергии, ограничений промышленного роста, репутационных потерь для инвестиционного климата, закупок электроэнергии по импорту в пиковые месяцы - стоимость атомной генерации перестает выглядеть остаточной. Это вопрос не "дорого или дешево", а "во сколько обойдётся системный энергодефицит, если его не закрыть".

Рекорд 29 июня 2026 года - не аномальный всплеск, очередная точка устойчивой кривой роста потребления, которая продолжается вне зависимости от того, готова к ней энергосистема или нет. Соседние страны уже перевели вопрос атомной генерации из плоскости в плоскость строительной площадки. У Кыргызстана остается выбор: либо синхронизироваться с этим процессом сейчас, опираясь на уже отработанную региональную модель сотрудничества, либо продолжить обсуждение приоритетности проекта. Пока дефицит, отметившийся этим летом, не станет постоянной характеристикой энергосистемы страны.


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URL: https://www.vb.kg/459750
Теги:
Россия, энергетика, Кыргызстан, аэс
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