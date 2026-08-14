Садыр Жапаров: КР полностью перейдёт на собственный бензин к 2028 году

В интервью журналисту Али Токтакунову президент Кыргызстана Садыр Жапаров затронул одну из ключевых тем экономической безопасности республики - ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ). Глава государства рассказал о мерах сдерживания цен на бензин и дизель, а также озвучил стратегический план по полному обеспечению страны собственным топливом к 2028 году.

Президент подчеркнул, что мировой рынок ГСМ испытывает сильную турбулентность из-за геополитической нестабильности, однако властям Кыргызстана удаётся предотвращать резкие скачки стоимости топлива для населения за счёт прямой финансовой поддержки из казны.

"Мы субсидируем их из бюджета. Пусть оно стоит хоть 89 сомов, хоть 90 сомов, мы покрываем остаток из бюджета", - заявил Садыр Жапаров.

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день Кыргызстан критически зависит от внешних поставок: порядка 90% потребляемого топлива импортируется из Российской Федерации. Действующие в республике производственные мощности - заводы "Джунда" в Кара-Балте и "Кыргыз Петролеум Компани" в Джалал-Абаде - пока не способны перекрыть внутренний спрос, однако ситуация должна кардинально измениться в ближайшие годы.

Для этого в стране запущен масштабный процесс обновления перерабатывающей отрасли. В частности, на глубокую модернизацию "Кыргыз Петролеум Компани" направляется около $400 млн, из которых половину выделяет государство, а вторую часть - инвесторы. Параллельно масштабные работы идут и на Кара-Балтинском предприятии "Джунда", где объём китайских инвестиций составил $500 млн.

"На заводе "Джунда" также ведутся реконструкционные работы. Сообщалось, что китайская сторона выделила на это 500 млн долларов. Модернизация на этом заводе также завершится в 2028 году, после чего там начнет выпускаться бензин стандарта К5", - отметил президент.

К 2028 году, после завершения технического перевооружения обоих объектов и перехода на выпуск экологически чистого топлива стандарта К5, "Джунда" и "Кыргыз Петролеум Компани" смогу закрыть до половины всех потребностей северных и южных областей страны.

Чтобы полностью устранить дефицит ГСМ и сформировать резервы, власти планируют построить ещё два современных нефтеперерабатывающих завода: один расположится в Кеминском районе Чуйской области, второй - на юге страны, в Ошской или Джалал-Абадской области.

Подытоживая тему энергетической независимости, Садыр Жапаров добавил, что параллельно с расширением собственного производства и увеличением объёмов добычи нефти Кыргызстан диверсифицирует логистику. С развитием региональных железнодорожных артерий страна получит прямые маршруты для импорта сырой нефти из Азербайджана, Туркменистана и Ирана.