Бишкекчане называют обновленные столичные дороги маршрутами крепкой дружбы

"Верно подмечено, потому что реконструкцию улично-дорожной сети города мы проводили вместе со специалистами китайской компании China Road & Bridge Corporation по современным технологиям", - говорит 37-летний Эрмек Аширалиев, который участвовал в реконструкции дорог родного города в качестве инженера китайской компании.

По его словам, в 2016 году он окончил магистратуру Харбинского инженерного университета по специальности "гражданское строительство", после чего вернулся в свой родной Бишкек. В то время компания China Road & Bridge Corporation осуществляла проект реконструкции городской улично-дорожной сети, и парень, чья специальность идеально подходила этой компании, был принят на работу.

Как рассказал в интервью агентству "Синьхуа" заместитель генерального директора представительства этой компании Цай Юй, проект состоял из четырех очередей. Он был запущен в 2015 году и завершен в октябре 2022 года. Обновленная улично-дорожная сеть протяженностью 211 км охватывает 135 улиц города - около 30 процентов от общей протяженности асфальтированных дорог в городских районах Бишкека и приносит пользу миллиону столичных жителей.

"Когда я начал работать в компании, многое мне было непонятно. И опытные инженеры шаг за шагом меня учили всему", - вспоминает Эрмек. Тогда он вместе с китайскими коллегами изучал все: от обработки материалов до управления на объекте.

"Бывшие грунтовые дороги становились грязными в дождливую погоду и пыльными в солнечную. Порой пыль была настолько густой, что открывать окна было страшно", - делится кыргызский инженер, добавляя, что при езде по ухабам царапины на шасси автомобилей были обычным явлением.

"Битумная мастика, использованная при строительстве новых дорог, обладает высокой прочностью, износостойкостью и водопроницаемостью. А дорожное покрытие становится совсем ровным, что позволяет транспортным средствам двигаться быстро и плавно", - отмечает он.

В конце 2025 года у проекта завершился срок гарантийного обслуживания, и он был официально сдан в эксплуатацию. " Новые дороги помогли повысить эффективность передвижения людей и стимулировали экономику", - говорит Эрмек. Сейчас компания China Road & Bridge Corporation участвует в строительстве объездных дорог на севере Бишкека в целях снижения транспортной загруженности в часы пик и содействия развитию города.

По словам Цай Юя, с момента учреждения представительства в Кыргызстане в 2001 году компания отвечала за реализацию десятков проектов, включая реконструкцию улично-дорожной сети Бишкека, реконструкцию международного аэропорта Манас и строительство шоссе Барскоон - Бедель. Общая протяженность автодорог, сооружение и реконструкция которых осуществлены и осуществляются China Road & Bridge Corporation, достигла 2312 км. "По мере удлинения построенных дорог непрерывно углубляются взаимное доверие и дружба между нами и нашими партнерами", - подчеркнул Цай Юй.

"После возвращения в Бишкек я вместе с китайской компанией работаю и строю свой родной город, используя полученные знания и превращая чертежи в дороги. Я этим очень горжусь и надеюсь, что впредь буду вносить еще больший вклад в сотрудничество и обмены между Кыргызстаном и Китаем", - говорит кыргызский инженер.