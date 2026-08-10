Как изменятся пенсии кыргызстанцев с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Кыргызстане планируется проиндексировать страховые части пенсий с коэффициентом 1,20. Размер повышения составит не менее 1 000 и не более 10 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, при новом назначении пенсии ее минимальный размер не сможет быть ниже 8 800 сомов. Доведение до этой суммы будет осуществляться за счет базовой части пенсии.

Индексация проводится в целях реализации указа Президента Кыргызской Республики от 10 августа 2026 года и в соответствии со статьей 7 Закона Кыргызской Республики "О государственном пенсионном социальном страховании".

Основанием для индексации стали показатели роста средней заработной платы и индекса потребительских цен за предыдущий календарный год. По данным Национального статистического комитета, по итогам 2025 года индекс потребительских цен составил 108,2%, а рост средней заработной платы - 117,6%. Расчетный коэффициент индексации составил 1,13.

Однако с учетом финансовых возможностей бюджета Социального фонда и в целях дополнительной поддержки пенсионеров принято решение установить коэффициент индексации страховых частей пенсий на уровне 1,20.

По предварительным расчетам Социального фонда, к 1 октября 2026 года число пенсионеров в Кыргызстане составит 832,4 тыс. человек. На проведение индексации из средств Пенсионного фонда предусмотрено 4,4 млрд сомов.

После индексации средний размер пенсии, согласно расчетам, достигнет 12 898 сомов. В среднем пенсии увеличатся на 1 753 сома, или на 16%.