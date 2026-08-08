Более двадцати писателей Кыргызстана вошли в Антологию тюркских стран

В Бишкекском культурном центре имени Айтматова состоялась презентация восьмого тома Антологии писателей и поэтов тюркских стран, прекрасно изданной в Турции известным турецким писателем Ахметом Куртом.

Произведения в ней напечатаны на родном языке авторов, а также переведены на турецкий и английский языки. Что позволяет значительно большему числу поклонников прозы и поэзии разных стран познакомиться с лучшими творениями мастеров слова тюркского мира.

Участники мероприятия – известные в нашей стране писатели и поэты приветствовали Ахмета Курта как почетного гостя – под звучание комуза, аплодисментами, с огромной теплотой и искренним радушием. Как рассказала VB.KG организатор встречи, член Союза писателей Кыргызстана Максуда Ормонова, его творчество хорошо знают и глубоко ценят читатели в тюркских странах. Оно знакомо и нашим читателям.

- Он перевел с кыргызского языка на турецкий книгу "Детство Айтматова", в которую включены воспоминания Чингиза Айтматова о детских годах. По отзывам, она вызвала большой интерес среди турецких читателей. Книги сближают народы. Изданные в Турции предыдущие тома Антологии мы передали в наши библиотеки. И, как говорят сотрудники библиотек, они на полках не залеживаются, - сказала она.

- Да, культура, литературная деятельность - та сфера, которая сближает людей, а это порождает понимание и симпатию между народами, - отметил в интервью VB.KG Ахмет Курт. - Ради международного сотрудничества турецких писателей с литераторами разных стран я и мои друзья занялись изданием такой Антологии. В последнем ее томе представлены замечательные произведения более двадцати талантливых писателей и поэтов вашей страны.

Известным кыргызским писательницам Максуде Ормоновой, Бубурре Бектеновой и поэтессе Дарие Кайбылдаевой Ахмет Курт лично вручил сертификаты и, конечно, только что вышедший том Антологии-2026. Это можно расценить как знак особого признания.

Господин Курт, обложка последнего тома книги очень символична. Почему вы изобразили на ней нескольких животных? Что этим хотели подчеркнуть?

- Язык символов в культуре тюркоязычных стран особенно важен для понимания менталитета и традиций наших народов. Символы передают их глубинную философию, мировоззрение и ценности. Беркут, например, - это символ высоты, зоркости и властного парения, в котором природная мощь соединяется с представлением о недосягаемом обзоре и свободе над земным горизонтом. Серый волк - тотемное животное древних тюрков, символ силы. Ванская кошка с разноцветными глазами - национальная гордость. Снежный барс олицетворяет силу и мужество, благородство и власть. А кони для тюркоязычных стран – это физическая мощь, скорость, движение. Всех этих животных мы собрали вместе, потому что они отражают единство и культурное наследие, богатую историю тюркских народов. А изображенные на обложке еще и полумесяц, звезда, горы и голубое небо символизируют устремленность в будущее, открытость, жизненную силу и стабильность тюркского мира.

Издание Антологий, в которых собраны произведения известных литературных деятелей всех тюркоязычных стран, задумывались именно с целью еще большего единения и сплочения наших народов. И мы продолжим такие выпуски, - отметил в интервью VB.KG турецкий издатель.

Ахмет Курт пожелал всем кыргызским друзьям, чтобы их уникальный талант продолжал нести людям свет и радость, а также крепкого здоровья, новых творческих побед и неизменной любви преданных читателей.

И что невозможно не отметить, в зале культурного центра царила атмосфера невероятного единения и добра, чувствовались творческий дух, животворящий поток энергии талантливых людей, обладающих мудростью и искрометным юмором. Все это, по словам их турецкого друга, его очень тронуло. Во время живой и непринужденной встречи мастера слова говорили о повышении точности переводов, об учреждении литературной премии, о роли литературы в культурном диалоге, делились историями о себе и своем творчестве, задавали вопросы Ахмету Курту и, конечно, подчеркивали значимость его инициативы, которая направлена на укрепление дружбы и взаимопонимания между разными народами.

- На протяжении пяти лет наш друг Ахмет Курт, образно говоря, является живым мостом между писателями тюркоязычных стран - запускает культурные программы, вдохновляет на обмен литературным опытом. Мы ощущаем его искреннюю вовлеченность в налаживание международных отношений. Как известно, человека, болеющего за свое дело, красит не должность: наводить мосты - не профессия, а образ жизни, - считает известная в нашей стране поэтесса, лауреат премии "Самая лучшая творческая муза-2025" Дария Кайбылдаева.

- Такое сотрудничество писателей и поэтов наших стран – это, без преувеличения, новая страница в истории тюркского мира, оно укрепляет связи между народами тюркских государств и подчеркивает их общие ценности и культурное наследие. Антология, на мой взгляд, стала своего рода образом единства народов. И каждый ее том напоминает и нам всем, и нашим читателям о важности сохранения и уважения исторических традиций и ценностей тюркского мира в современном обществе. О чем пишем и мы в своих произведениях, собранных в этом издании, - добавила Дария Кайбылдаева.

- Выпуски Антологии это - выстраивание литературного и культурного диалога между нашими странами. И эта встреча стала не просто очередной встречей писателей, а значимым эпизодом в этом процессе, - отметил известный писатель Кыргызстана Бактыбек Максутов, который написал более ста книг. - На турецкий язык переведены три моих книги – два романа и публицистические статьи, посвященные 1916 году. Но, думаю, это не последнее знакомство турецких читателей с моим творчеством.

По мнению писательницы Максуды Ормоновой, такие формы литературной дипломатии, как нынешняя встреча, очень важны. Сегодняшняя встреча писателей и поэтов двух стран - это шаг к тому, чтобы вернуть тюркской литературе статус живого канала общения.

- Наш центр не впервые проводит подобные мероприятия с писателями, поэтами и даже композиторами разных стран, - сказала она в интервью VB.KG. – К нам заглядывают писатели и издатели из российского Алтая и Англии, которые издают произведения наших авторов на русском и английском языках. Например, писатель и издатель Марат Ахмеджанов живет и работает в Лондоне, является одним из руководителей Евразийской творческой гильдии. То есть с творчеством наших литераторов знакомы и в России, и в Англии.

Экономисты и политики государств тюркского мира сегодня укрепляют экономические и политические связи, а мастера слова последовательно строят платформы для диалога в гуманитарной сфере, призывают нас слышать друг друга - в словах, в сюжетах, в интонациях. Именно от этого зависит не только культурная, но и политическая устойчивость не только тюркских стран, но и всего мира. Литература сегодня становится медиатором между народами с общей тюркской основой.