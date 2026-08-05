Погода
$ 87.42 - 87.78
€ 100.15 - 101.15

Счетная палата КР выявила нарушения в Министерстве науки

201  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Счетная палата Кыргызстана выявила нарушения и недостатки при исполнении бюджета Министерства науки, высшего образования и инноваций и его подведомственных учреждений за 2024-2025 годы. Итоги аудита рассмотрены на очередном заседании Совета ведомства.

Как сообщили в Счетной палате, в ходе проверки выявлены нарушения и недостатки при получении, возврате, распределении и расходовании бюджетных средств, исполнении бюджетов, приобретении и использовании имущества, а также при соблюдении правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Кроме того, аудиторы зафиксировали нарушения при проведении государственных закупок, а также при выполнении строительно-ремонтных работ.

По оценке Счетной палаты, выявленные недостатки свидетельствуют о необходимости усиления внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства, совершенствования управления бюджетными средствами, приведения организационных документов в соответствие с действующими нормами и упорядочения управленческих процессов.

По итогам аудита Министерству науки, высшего образования и инноваций направлены предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений, возмещению средств в случаях, предусмотренных законодательством, а также укреплению финансовой дисциплины.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460652
Теги:
наука, образование, Кыргызстан, Счетная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  