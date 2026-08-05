Счетная палата КР выявила нарушения в Министерстве науки

Счетная палата Кыргызстана выявила нарушения и недостатки при исполнении бюджета Министерства науки, высшего образования и инноваций и его подведомственных учреждений за 2024-2025 годы. Итоги аудита рассмотрены на очередном заседании Совета ведомства.

Как сообщили в Счетной палате, в ходе проверки выявлены нарушения и недостатки при получении, возврате, распределении и расходовании бюджетных средств, исполнении бюджетов, приобретении и использовании имущества, а также при соблюдении правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Кроме того, аудиторы зафиксировали нарушения при проведении государственных закупок, а также при выполнении строительно-ремонтных работ.

По оценке Счетной палаты, выявленные недостатки свидетельствуют о необходимости усиления внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства, совершенствования управления бюджетными средствами, приведения организационных документов в соответствие с действующими нормами и упорядочения управленческих процессов.

По итогам аудита Министерству науки, высшего образования и инноваций направлены предписания и рекомендации по устранению выявленных нарушений, возмещению средств в случаях, предусмотренных законодательством, а также укреплению финансовой дисциплины.