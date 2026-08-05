В Швейцарии пройдет самый молодой матч за титул чемпиона мира по шахматам

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2026 года станет самым молодым в истории официальных чемпионатов мира. Действующий чемпион мира, 20-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу, встретится с 20-летним претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдаровым.

На момент начала поединка обоим шахматистам будет по 20 лет. Таким образом, суммарный возраст участников составит всего 40 лет - это самый молодой матч за мировую шахматную корону с момента проведения первого официального чемпионата мира в 1886 году.

Поединок пройдет в Женеве (Швейцария) с 25 ноября по 15 декабря. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала нейтральную площадку, несмотря на заявки Индии, США и Кипра на проведение матча.

Синдаров получил право побороться за мировую корону после уверенной победы на Турнире претендентов, который прошел на Кипре. Узбекский гроссмейстер завершил соревнования без единого поражения.

Гукеш, ставший самым молодым чемпионом мира в истории шахмат, подходит к защите титула не в лучшей форме. В последние месяцы он неудачно выступил на нескольких крупных турнирах и опустился на 26-е место мирового рейтинга.

Предстоящий матч уже называют одним из самых интригующих за последние годы: впервые за шахматную корону будут бороться представители нового поколения, которым вместе всего 40 лет.