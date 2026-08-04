Выборы: только президент и народ

Дата президентских выборов в Кыргызстане названа – 27 января 2027 года. На сей раз выборы главы государства пройдут с целым рядом новшеств и принципиальных изменений. И о главном из них никто не говорит – хотя все знают.

Что изменилось? Согласно поправкам в Закон о выборах в КР, внесённым президентом Садыром Жапаровым, выборы – как президента, так и депутатов ЖК – будут проводиться не по воскресеньям, а по средам (причём среда будет выходным днём с сохранением зарплаты). Из Закона о выборах исключён институт "избирательного адреса", а избирательные участки укрупняются и формируются из расчёта не более четырёх тысяч избирателей (по прежним нормам было три тысячи). Полным ходом идёт цифровизация: в цифровом формате теперь можно не только голосовать, но и собирать подписи в поддержку кандидатов, по видеосвязи проводить заседания ЦИК.

Ограничено количество официальных агитаторов… И вот это – самое интересное. Действительно достойному кандидату в депутаты, тем более в президенты, нет необходимости держать при себе целую свиту граждан, призывающих народ отдать свои голоса именно за него. Лучшее проведение предвыборной кампании, понял Садыр Нургожоевич, - конкретные дела и прямой диалог с народом.

В прошлом году российский политтехнолог Алексей Василивецкий, когда-то работавший в предвыборном штабе Атамбаева, оценивал Садыра Жапарова так: "сам себе имиджмейкер, обладающий тонким политическим чутьём". Атмабаевский пиарщик и прав, и неправ одновременно. Легко согласиться с тем, что Жапаров сам создал свой имидж – как внутри Кыргызстана, так и на международной арене. А что касается политического чутья – оно подразумевает безошибочное угадывание народных настроений и отчасти поведение флюгера: чего народ хочет, туда и повернёмся, то ему и подкинем, не особо задумываясь о последствиях.

Это Садыру Жапарову как раз не свойственно.

В последние дни кыргызское общество безуспешно пытался взбудоражить некто Виктор Васильев. Личность одиозная, успевшая в своё время отсидеть в России за убийство и совсем недавно вышедшая из СИЗО в Кыргызстане с депортацией на родину. В прошлом году Васильев, напомним, задерживался сотрудниками ГКНБ КР по подозрению в наёмничестве. На самом ли деле он участвовал в вербовке кыргызстанцев на российско-украинскую войну – сказать трудно. Материалы следствия и приговор суда огласке не предавались. Сам Васильев тоже об этом не распространяется, зато с безопасного расстояния выбрасывает в эфир информацию, призванную расшатать общественно-политическую ситуацию в КР.

Похваляется, как много они, российские политтехнологи, сделали в 2020 году для Садыра Жапарова и буквально возвели его на президентский "престол". И дальше бы, дескать, работали на жапаровский имидж, но перегрызлись между собой, друг друга подставили, друг на друга "настучали" и в итоге – скопом или поодиночке – вынуждены были покинуть гостеприимный Кыргызстан…

Это, собственно, всё, что нужно знать о российских (пригожинских) политтехнологах. А убийца и провокатор Васильев ко всему прочему ловится на таком грубом вранье, которое ставит под сомнение правдивость других его высказываний. В частности, приплетает фамилии людей, с которыми однозначно никогда не имел никаких дел, рассказывает о них откровенные небылицы… Впрочем, одно то, что его с удовольствием слушают и цитируют информаторы вроде Саралаевой или Клоопа, падкие на фантастические и провокационные сенсации, - говорит о многом. Приличные и уважающие себя СМИ с Васильевым не связываются. Не потому что кого-то боятся. Вернее – именно боятся, но не преследований властей, а той грязи, от которой потом не отмоешься. Репутация дороже.

И сотоварищи Васильева по политтехнологиям покинули Кыргызстан вовсе не из-за угроз со стороны кыргызских силовых структур. Садыр Жапаров, как верно подметил Василивецкий, - сам себе имиджмейкер. И вполне способен самостоятельно, без внешней пропаганды, без белого или чёрного пиара показать, кто он есть и чего стоит.

Жапаров – первый глава Кыргызстана, у которого громкие слова не бегут впереди серьёзных дел. Наоборот, дела бегут так быстро, что и слова никакие не нужны. Народ видит, как страна стремительно меняется в лучшую сторону. Как решаются вопросы, десятилетиями казавшиеся нерешаемыми. Как растёт экономика. Как укрепляется авторитет Кыргызской Республики в мировом сообществе…

Выборы президента состоятся в срок. Однако смело можно утверждать, что и досрочные выборы Садыр Жапаров уже выиграл. Если бы президента выбирали сейчас – народ дружно проголосовал бы за Садыра Нургожоевича. Без всяких политтехноголов, агитаторов и пропагандистов.

И это притом, что он, Жапаров, работая для народа, не идёт у него на поводу. И открыто признаёт, что иногда ему приходится принимать сложные вынужденные меры для обеспечения порядка и развития. Которые кое-кто назовёт непопулярными. Речь идёт о кадровых вопросах, вопросах функционирования СМИ… Из недавнего – проект строительства судосборочного комплекса на Иссык-Куле, который не всем понравился из-за страха навредить экологии. В ответ глава государства объяснил, что планируется производство экологичных судов с электрическими моторами, и поручил строго следить за соблюдением экологических правил и норм. Попутно рассказав о плюсах и выгодах от строительства такого объекта.

Не все реформы и стратегические шаги Садыра Жапарова находят быстрый, моментальный отклик у общества. Сам Садыр Нургожоевич подчёркивает, что интересы государства важнее сиюминутного одобрения. Он не заигрывает с народом, опасаясь критики и стараясь выглядеть максимально "хорошим". Он ведёт с народом прямой и честный диалог. Разъясняет, доказывает и в конечном счёте убеждает.

Такой же диалог состоится на выборах.

Время от времени кто-то пытается навести тень на плетень и рассуждает: Жапаров, дескать, устранил всех конкурентов, чтобы самому усидеть на троне… А кого он конкретно устранил и нейтрализовал? Кто, кроме него, был реальным претендентом на высший государственный пост? Адахан Мадумаров? Равшан Жээнбеков? Вдруг вернувшийся в страну "терминатор" Атамбаев? Камчыбек Ташиев, которого ещё недавно многие прочили на эту должность?

Тут опять вылез "знаток Кыргызстана" и "выдающийся африканист" Виктор Васильев. В своих раздаваемых направо и налево интервью он предрекает покинутой стране осенний переворот, который якобы готовит затаивший на президента обиду Ташиев. В комментариях его жёстко осаживают: не лезь в чужой монастырь со своими завиральными выводами. Граждане Кыргызстана сами во всём разберутся, не допустят никаких провокаций и беспорядков. Совсем недавно и Ташиев выступил с заверением, что на президентство не претендует и поддерживает Садыра Жапарова.

Если же кто-то не верит честному генеральскому слову, пусть исходит из мудрости кыргызского народа. Который сделал все необходимые выводы, осознав вместе с Ташиевым его ошибку, эту ошибку не повторит и на провокации не поведётся.