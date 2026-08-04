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В Бишкеке задержали подозреваемых в серии краж автомобильных колёс

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Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали троих подозреваемых в серии краж автомобильных колёс. По данным милиции, они могут быть причастны как минимум к шести аналогичным преступлениям.

Как сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района, уголовное дело было возбуждено после обращения владельца автомобиля Hyundai Sonata DN8. По его словам, в период с вечера 7 июля до утра 8 июля неизвестные похитили два колеса с припаркованной на территории жилого городка Совмина автомашины.

По данному факту возбуждено уголовное дело расследуется по статье 205 ("Кража") УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали троих подозреваемых - граждан К.М. 2005 года рождения, Н.А. 1998 года рождения и А.Э. 2005 года рождения, которых водворили в ИВС. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1.

По информации милиции, в ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий установлена причастность задержанных еще к пяти аналогичным эпизодам краж. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/460619
Теги:
задержание, кража, Бишкек, автомобили
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