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Уроженец Бишкека космонавт Сергей Корсаков покинул отряд "Роскосмоса"

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- Светлана Лаптева
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Уроженец Бишкека, российский космонавт Сергей Корсаков покинул отряд космонавтов государственной корпорации "Роскосмос". Об этом сообщили в корпорации.

Причины ухода Сергея Корсакова из отряда космонавтов не сообщаются.

"Руководство Центра, коллеги по отряду, сотрудники ЦПК благодарят Олега Артемьева и Сергея Корсакова за вклад в отечественную пилотируемую космонавтику и многолетний труд в Центре подготовки космонавтов и желают удачи в их дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении ведомства.

Сергей Корсаков является 127-м космонавтом России. В отряд космонавтов он был зачислен в 2012 году после открытого набора кандидатов. Подготовка к первому космическому полету заняла почти десять лет.

В марте 2022 года Сергей Корсаков отправился на Международную космическую станцию в составе экипажа корабля "Союз МС-21". Продолжительность его космической экспедиции составила 195 суток.

Этот полет стал особенным для Кыргызстана. На борт Международной космической станции Сергей Корсаков взял с собой флаг Кыргызской Республики. Флаг находился на орбите во время его миссии с марта по сентябрь 2022 года.

Во время визита в Кыргызстан в 2023 году космонавт передал этот флаг Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Кроме того, во время пребывания на орбите Сергей Корсаков поздравлял жителей Кыргызстана с государственными и городскими праздниками, подчеркивая свою связь с родиной.

Сергей Корсаков родился в Бишкеке. Он окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, имеет инженерное образование и до поступления в отряд космонавтов работал в сфере космической техники.

Его включение в российский отряд космонавтов стало значимым событием для Кыргызстана, поскольку впервые уроженец страны совершил длительный полет на Международную космическую станцию.

После завершения работы в отряде космонавтов дальнейшие планы Сергея Корсакова не уточняются.


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URL: https://www.vb.kg/460561
Теги:
Россия, космонавтика
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