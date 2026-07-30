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Шавкат Мирзиёев о Садыре Жапарове: "Пришел хозяин Кыргызстана"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Кыргызскую Республику с государственным визитом. В международном аэропорту "Иссык-Куль" главу Узбекистана и его супругу лично встретили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. В программе визита запланированы переговоры глав государств в формате "тет-а-тет" и в расширенном составе с участием правительственных делегаций, по итогам которых стороны подпишут пакет важнейших документов.

Первым ключевым событием насыщенной программы стала торжественная церемония в культурном центре "Рух Ордо" на берегу Иссык-Куля. В знак признания особых заслуг Садыр Жапаров вручил Шавкату Мирзиёеву высшую государственную награду Кыргызстана - орден "Манас" I степени, отметив его личный вклад в развитие и укрепление стратегического партнёрства между двумя странами.

В ответной речи Президент Узбекистана подчеркнул особую роль кыргызского лидера в укреплении государственности и процветании региона, отдельно обозначив выход двустороннего диалога на качественно новый уровень.

"Уважаемый брат, дорогой друг Садыр Нургожоевич, я в первый же день понял, что пришел хозяин Кыргызстана - человек, который любит свой народ и хочет счастья своему народу. Все наши старания и все вопросы, которые мы решили за последние годы, идут в позитивном русле. Да, решать эти вопросы сложно, они требуют политической воли двух президентов, но мы имеем политическую волю сближать наши народы.

Сегодня действительно исторический день в наших отношениях: мы приняли самый высокий уровень дипломатии и вывели наше сотрудничество на уровень союзничества. Мы прошли много этапов тяжелой, трудной работы, а теперь достигли того, чтобы на самом деле быть союзниками. Я попросил показать фильм о наших достижениях по центральному телевидению и Узбекистана, и Кыргызстана, чтобы показать людям, чего мы добились.

Хочу искренне сказать при всех средствах массовой информации: тех успехов и потенциала валового внутреннего продукта, которые сегодня имеет Кыргызстан, нет ни у одной страны в мире. Это благодаря политической воле одного человека - мудрого, любящего свой народ. Мы как близкие соседи, братья и союзники искренне радуемся этим успехам", - сказал глава РУз.

Логическим продолжением разговора о союзничестве стало обсуждение практических результатов работы, главное из которых - окончательное урегулирование вопросов границы. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении акцентировал внимание на прорывных договоренностях, решающих многолетние чувствительные темы для жителей приграничных территорий.

"Мы можем с уверенностью сказать, что кыргызско-узбекские отношения переживают один из лучших периодов в своей истории. С удовлетворением отмечаю, что сегодня будут подписаны договоры, которые полностью решат пограничные вопросы и увеличат количество пунктов пропуска через кыргызско-узбекскую государственную границу от 15 до 30.

Тем самым мы реализовали мечту жителей приграничных областей. Теперь они могут свободно посещать друг друга, поддерживать родственные и дружеские связи, вести деловую активность, обучаться и проводить отдых. Более того, успешное функционирование пропускных пунктов повысит транзитный и транспортно-логистический потенциал наших стран. Теперь наша задача заключается в том, чтобы общая граница служила объединяющим пространством доверия, торговли, общения и совместного устойчивого развития", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/460510
Теги:
Садыр Жапаров, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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