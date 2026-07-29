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Минстрой вынес на обсуждение изменения в Генплан Бишкека и сразу их отозвал

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- Светлана Лаптева
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Министерство строительства КР вынесло на общественное обсуждение проект изменений в Генеральный план Бишкека до 2050 года. Документ предусматривает изменение функционального назначения пяти территорий, что позволит строить новые жилые комплексы, торговые и общественно-деловые объекты.

Как пояснили в ведомстве, изменения необходимы, чтобы привести Генплан в соответствие с нынешней градостроительной ситуацией, утвержденными проектами планировки и перспективами развития столицы. По данным Минстроя, существующее назначение ряда участков уже не соответствует их фактическому или планируемому использованию.

Самые масштабные изменения касаются территории площадью 18 гектаров по улице Валиханова. Сейчас участок относится к производственной и коммунально-складской зоне, однако его предлагают перевести в зону высотной жилой застройки (свыше 14 этажей). Здесь планируют построить жилые дома с коммерческими помещениями, объектами социально-культурного назначения и торговым центром.

После завершения строительства инвестор должен будет безвозмездно передать государству 15% общей площади жилых помещений. Территорию рассматривают как площадку для комплексного освоения после прекращения производственной деятельности.

Еще один крупный проект связан с будущим жилым районом "Алтай" в Первомайском районе. На территории площадью 234 гектара предлагается установить зону среднеэтажной жилой застройки (5–8 этажей) с размещением школ, социальных объектов, а также общественной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Также изменения затронут участок площадью 0,83 гектара в границах улиц Фрунзе, Суюмбаева, Огонбаева и Гоголя. Вместо действующей зоны среднеэтажной застройки здесь предлагают разрешить строительство высотного жилого комплекса с коммерческими помещениями и торговым центром.

Кроме того, аналогичные изменения предлагаются для участка площадью 0,6 гектара по улице Герцена, где также планируют разрешить строительство высотных жилых домов с коммерческими и общественными помещениями.

Еще один участок площадью 3,2 гектара по улице Патриса Лумумбы, 54/6 предлагают перевести в зону многофункциональной общественно-деловой застройки. Сейчас территория уже используется преимущественно под торговые и коммерческие объекты, а изменения в Генплане должны закрепить такой формат использования.

Позже проект постановления был отозван с Единого портала общественного обсуждения. Причины этого решения пока не сообщаются.


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URL: https://www.vb.kg/460436
Теги:
строительство, Кыргызстан
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