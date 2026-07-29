Погода
$ 87.39 - 87.75
€ 99.08 - 100.07

На ремонт здания "Агропрома" в Бишкеке потратят 36 миллионов сомов

384  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госпредприятие "Департамент государственных зданий" при Управлении делами президента объявило открытый тендер на проведение дополнительных ремонтно-строительных работ в здании по адресу: улица Киевская, 96А ("Агропром"). Начальная стоимость закупки составляет 36 млн сомов.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 августа.

Согласно технической документации, победителю конкурса предстоит выполнить комплекс внутренних работ: демонтировать и установить новые перегородки, обустроить дверные и оконные проемы, провести штукатурные, облицовочные, малярные и электромонтажные работы, а также проложить инженерные сети, смонтировать потолки, полы и сантехнику.

Все работы должны быть завершены в течение 60 календарных дней с момента подписания договора. Условиями тендера авансовый платеж не предусмотрен. Гарантийный срок на выполненный ремонт составит один год, при этом подрядчик обязан устранять выявленные дефекты в течение трех дней. В случае просрочки предусмотрен штраф - 0,1% от стоимости контракта за каждый день задержки.

К участию в конкурсе допускаются строительные компании с действующей лицензией, опытом выполнения аналогичных контрактов на сумму от 36 млн сомов за последние два года и подтвержденной финансовой отчетностью за 2025 год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460438
Теги:
строительство, тендер, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  