На ремонт здания "Агропрома" в Бишкеке потратят 36 миллионов сомов

Госпредприятие "Департамент государственных зданий" при Управлении делами президента объявило открытый тендер на проведение дополнительных ремонтно-строительных работ в здании по адресу: улица Киевская, 96А ("Агропром"). Начальная стоимость закупки составляет 36 млн сомов.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 августа.

Согласно технической документации, победителю конкурса предстоит выполнить комплекс внутренних работ: демонтировать и установить новые перегородки, обустроить дверные и оконные проемы, провести штукатурные, облицовочные, малярные и электромонтажные работы, а также проложить инженерные сети, смонтировать потолки, полы и сантехнику.

Все работы должны быть завершены в течение 60 календарных дней с момента подписания договора. Условиями тендера авансовый платеж не предусмотрен. Гарантийный срок на выполненный ремонт составит один год, при этом подрядчик обязан устранять выявленные дефекты в течение трех дней. В случае просрочки предусмотрен штраф - 0,1% от стоимости контракта за каждый день задержки.

К участию в конкурсе допускаются строительные компании с действующей лицензией, опытом выполнения аналогичных контрактов на сумму от 36 млн сомов за последние два года и подтвержденной финансовой отчетностью за 2025 год.