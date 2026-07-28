В Кыргызстане выявили около 40 компаний с повышенными санкционными рисками

Межведомственная рабочая группа с конца июня 2026 года выявила около 40 компаний с повышенными санкционными рисками. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. В настоящее время в отношении этих субъектов проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будут приняты решения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Об этом стало известно на рабочем совещании по вопросам реализации государственной политики в сфере соблюдения международных санкционных режимов, которое 27 июля прошло под председательством специального представителя президента Кыргызской Республики по особым поручениям Бакыта Сыдыкова. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, Национального банка и коммерческих банков.

По итогам совещания компетентным государственным органам поручено в недельный срок завершить необходимые проверки в отношении выявленных компаний.

Также сообщалось, что за три недели после предыдущего заседания межведомственной рабочей группы в рамках мер по минимизации санкционных рисков прекращена деятельность трех юридических лиц - ОсОО "Шисан", ОсОО "Рама Групп" и ОсОО "Нова Проект", а также отозвана лицензия у одной криптокомпании.

Бакыт Сыдыков проинформировал участников о результатах встреч с представителями Министерства иностранных дел Великобритании и Министерства финансов США. По его словам, зарубежные партнеры положительно оценили предпринимаемые Кыргызстаном меры по предотвращению обхода международных санкционных режимов, в том числе проведение проверок компаний с повышенными санкционными рисками.

В ходе совещания представители ЗАО "ЭкоИсламик Банк" заявили об отсутствии операций по обслуживанию лиц и компаний, включенных в санкционные списки. Также отмечено, что банк осуществляет деятельность в соответствии с требованиями внутреннего комплаенс-контроля и международными стандартами финансового мониторинга. В ближайшее время финансовое учреждение намерено предоставить дополнительную информацию о применяемых мерах комплаенс-контроля для последующего направления зарубежным партнерам.

По итогам встречи участники подтвердили приверженность Кыргызстана укреплению системы экспортного контроля, развитию межведомственного взаимодействия и продолжению сотрудничества с международными партнерами для недопущения использования территории страны в целях обхода международных санкционных режимов.