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На пересечении Дэн Сяопина и Садыгалиева вырастает новая стихийная свалка

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В редакцию VB.KG обратился горожанин с жалобой на заброшенный участок в западной части столицы. По его словам, территория, где власти обещали обустроить зеленый сквер, превращается в стихийную свалку прямо вдоль оживленной трассы.

"Это отрезок проспекта Дэн Сяопина - от улицы Патриса Лумумбы до улицы Садыгалиева. Еще два месяца назад здесь снесли строения. Нам говорили, что на этом месте появится сквер и проведут озеленение, но огромные груды строительного мусора так и лежат! Постепенно проезжающие автомобилисты и прохожие начали бросать туда и бытовой мусор - прямо посреди города вырастает новая свалка", - пишет бишкекчанин.

Автор обращения подчеркивает, что подобный беспорядок на одной из главных въездных магистралей Бишкека выглядит особенно удручающе на фоне предстоящих масштабых событий.

"Скоро в Кыргызстане пройдут саммит ШОС, Всемирные игры кочевников и другие крупные международные мероприятия. К нам приедет множество иностранных гостей и официальных делегаций. И такая картина на въезде в столицу всерьез портит имидж города и всей страны", - возмущается читатель.

Жители района просят мэрию Бишкека, районную администрацию и муниципальное предприятие "Тазалык" оперативно вывезти строительные и бытовые отходы, а также ускорить обещаные работы по благоустройству и озеленению участка.

Если вы стали свидетелем интересного события, столкнулись с проблемой или хотите поделиться новостью с горожанами - присылайте свои сообщения, фото и видео в редакцию "Вечернего Бишкека"!


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URL: https://www.vb.kg/460414
Теги:
мусор, Бишкек, Кыргызстан
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