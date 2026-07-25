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Мария Захарова назвала мифом "антизападный" образ ШОС

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- Жан Алиев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью изданию "Номанд" отвергла распространенное в западных СМИ мнение, что Шанхайская организация сотрудничества якобы создавалась как "антизападный клуб" или альтернатива НАТО.

По ее словам, подобные оценки продвигают страны, которые сами десятилетиями формировали военно-политические блоки, основанные на разделении государств на "своих" и "чужих".

Захарова отметила, что современную Евразию следует рассматривать как единое пространство благодаря развитию транспортных коридоров и логистики, тогда как западный подход по-прежнему строится на конфронтации.

"Именно страны НАТО, Европейский союз и ОБСЕ, которая "стала придатком НАТО", распространяют в отношении ШОС различные обвинения. Они придумывают разные ярлыки, разные небылицы про Шанхайскую организацию сотрудничества. Якобы она является агрессивной, разъединяющей, блокирующей. Это их история", - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные характеристики не отражают сути ШОС, а являются проявлением подходов ее западных критиков.


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URL: https://www.vb.kg/460388
Теги:
Россия, Кыргызстан, ШОС
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