Расул Умбеталиев: "Действующий Кабмин и Минэнерго уже не справляются"

Очередной масштабный блэкаут, оставивший Кыргызстан не только без света, но и без воды в самый разгар аномальной жары, вскрыл глубокие проблемы отечественной энергосистемы. Пока чиновники оправдывают вынужденные отключения рекордным потреблением и износом оборудования, у общества остаются жесткие вопросы: куда ушли миллиарды долларов инвестиций, почему в условиях дефицита продолжают работать майнинг-фермы и как страна переживет предстоящую зиму? О реальных причинах кризиса, безнаказанности руководства Минэнерго и о том, почему "регулировочные мероприятия" - это всё те же веерные отключения, мы поговорили с известным экспертом по энергетике Расулом Умбеталиевым.

– Расул Акматович, чем, по-вашему, объясняется очередной блэкаут в стране?

– В этом контексте уместно сказать, что практически вся страна осталась не только без электроэнергии, но и без воды. Как известно, насосные станции работают на электроэнергии. Потребление электроэнергии достигло своего максимума – более 50 млн киловатт-часов. Безусловно, это рекордный показатель. Министр энергетики констатирует, меры по отключению электроэнергии являются вынужденными и применяются от безвыходного положения. Отмечу, что основные причины блэкаута до сих пор не известны, никто не дал чётких разъяснений. По идее, для изучения причин последнего отключения должна была быть создана государственная комиссия, ведь это не рядовое событие! Произошла авария высшей государственной категории! Разумеется, Президент КР незамедлительно должен был создать государственную комиссию с участием ответственных государственных лиц и независимых экспертов. Видите ли, сегодняшний день определяет общее прохождение ОЗП. И последний блэкаут показывает, что энергосистема страны не готова к прохождению предстоящего ОЗП! Вот новоиспечённый министр энергетики на последнем брифинге заявил, что произошло рекордное потребление электроэнергии – более 50 миллионов киловатт-часов. Извините, но несколько недель назад, до наступления аномальной жаркой погоды, Кыргызгидромет дал предварительный прогноз. Соответственно, это касалось Минсельхоза, МЧС и особенно Минэнерго. Совершенно понятно, что основная нагрузка должна была лечь на Минэнерго. Что было предпринято Министерством энергетики в свете тревожного прогноза? Последовали кардинальные меры?

– Представляете, какой экономический ущерб понесли субъекты предпринимательства! Я уже даже не говорю о тех проблемах и трудностях, с которыми столкнулись простые жители страны…

– Я всегда говорю о причинах и источниках возникновения проблем.

– Должен же быть резерв в энергетической системе страны на подобный случай. Ведь это ненормальная практика, если начнут каждый раз отключать электроэнергию на систематической основе.

– Конечно, бесспорно. Население страны увеличивается ежегодно; увеличивается количество абонентов, а генерации электроэнергии крайне недостаточно! Предстоящая зима станет еще более сложной, чем прошлая. Действующий кабмин и Минэнерго уже не справляются. Если в результате использования 50,1 млн киловатт-часов наступил блэкаут с продолжающимися регулировочными мероприятиями, то что уж там говорить… Простыми словами, регулировочные мероприятия есть не что иное, как веерные отключения. Как бы они их ни называли – от перестановки слагаемых сумма, как известно, не меняется.

– Помнится мне, как экс-глава Минэнерго Доскул Бекмурзаев заверял: "Веерных отключений нет и не планируется". Аналогичные заявления делал и Таалайбек Ибраев: "Веерных отключений не будет". Однако на деле регулировочные мероприятия всё равно были…

– Понимаете, термин "веерные отключения" они воспринимают крайне болезненно. Но, как ни назови подобные мероприятия – регулировочные, разгрузочные, – всё равно отключать электроэнергию будут.

– Новоиспечённый глава Минэнерго заявил, что 60-70 процентов оборудования в секторе изношено. Но это утверждали и его предшественники. Возникает закономерный вопрос, а что тогда сделано за последние годы, если уровень изношенности остаётся практически неизменным?

– За последние годы в энергетическую систему страны было вложено более двух млрд долларов! Куда они ушли?

– Также министр энергетики констатирует, что, несмотря на рост тарифов, электроэнергию в Кыргызстане продают в минус…

– Раньше они тоже говорили о низких тарифах. Но тарифы практически близки к себестоимости. О тарифах предлагаю отдельно поговорить в следующем интервью. На текущий момент уровень воды в Токтогулке остаётся низким – примерно на уровне 10-11 млрд кубометров. Это крайне низкий уровень!

– Отключать майнинг- фермы, по словам министра, не надо. По его мнению, они не оказывают влияния на работу энергосистемы…

– Предыдущий министр точно так же говорил, а в итоге он не исполнил указ Президента КР и, ни за что не ответив, благополучно ушёл. А ведь его надо было привлечь к ответственности! Безнаказанность порождает дальнейшую безответственность! А разве майнинг-фермы не потребляют электроэнергию, которую можно было направить населению? Кстати, вот где надо провести проверку компетентным органам. Министр энергетики объявил, что пиковая нагрузка составила летом 50,1 млн киловатт-часов. А зимой, на фоне нарастающего дефицита электроэнергии, пиковая нагрузка может дойти и до 80 млн киловатт-часов. И что они будут делать тогда?! Опять отключать электроэнергию населению? Энергетическая безопасность является одной из главнейших составляющих национальной безопасности! Осталось практически два месяца: приток воды начнёт уменьшаться, а потребление увеличиваться. Ждемссс…

– "…За державу обидно!" – гласит одна известная крылатая фраза.

– Обидно, и еще как обидно!

Беседовал Эрик ИСРАИЛОВ

Источник: газета "Общественный рейтинг"