"Страшно за детей!": в центре Бишкека разваливаются детские площадки

В редакцию VB.KG обратились родители, проживающие в самом центре Бишкека. Горожане обеспокоены плачевным состоянием дворовых игровых зон. По их словам, площадки давно требуют ремонта и не соответствуют элементарным требованиям безопасности: качели и карусели не крашены, выглядят обшарпанными и тусклыми.

Один из ярких примеров - двор в квадрате улиц Ибраимова, Московской и Чокморова. На несколько многоэтажных домов здесь приходится всего одна детская площадка, да и та находится в неудовлетворительном состоянии.

"Дети играют фактически на голой земле - специального травмобезопасного покрытия нет. У качелей торчат острые и сломанные элементы, у скамеек выломаны рейки, многие конструкции не ремонтировались годами", - рассказывают родители.

При этом жители с горечью отмечают: место для автолюбителей во дворе нашлось сразу. Для машин установили шлагбаум, оборудовали парковку, ради которой фактически урезали территорию для детского отдыха.

"Когда-то во дворе был бассейн. Сейчас от этого пространства остался просто каменный мешок, где дети пытаются хоть как-то играть", - вздыхают местные жители.

Во дворе также установили воркаут-зону, но и она не вызывает доверия у взрослых. Под спортивными снарядами нет мягкого покрытия, а некоторые элементы расположены слишком высоко.

"Страшно смотреть, как маленькие дети без присмотра взрослых пытаются заниматься на брусьях на высоте более двух метров. При случайном падении на твердую землю последствия могут быть трагическими", - делятся опасениями горожане.

Единственным относительно полноценным местом для активных игр остается небольшое футбольное поле. Но и тут ограждающая сетка порвана в нескольких местах, а металлические конструкции ржавеют и выглядят изношенными.

По словам жителей, в этом же дворе проживает депутат Жогорку Кенеша, однако даже соседство с народным избранником никак не повлияло на детскую инфраструктуру.

Похожая картина наблюдается и через дорогу, на улице Ибраимова. Там также стоят устаревшие металлические конструкции без современного покрытия, которые не просто непривлекательны, но и потенциально опасны.

Нормы есть, но кто за ними следит?

В Кыргызстане формально действуют требования к безопасности детских площадок. Технический регламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" жестко прописывает нормы: отсутствие острых углов и граней, надежность креплений, качество материалов и обязательно ударопоглощающие покрытия. Строительные нормы также регулируют площадь и расчет вместимости игровых зон.

Однако на практике эти регламенты остаются только на бумаге.

"Почему, когда в городе ремонтируют дороги, не думают о детях? Почему у нас нет службы или ответственного лица, которые бы отвечали именно за детские площадки - следили за безопасностью, внедряли новые решения и регулярно контролировали их состояние?" - задаются вопросом бишкекчане.

Жители уверены: современный двор не должен ограничиваться парой ржавых качелей и горкой. Столице необходим единый стандарт развития детской инфраструктуры: многофункциональные площадки с зонированием по возрасту, безопасное покрытие, питьевые фонтанчики, удобные скамейки для родителей и постоянный технический аудит.

"Детская площадка - это место, где растет новое поколение. И городские власти должны относиться к этому как к важнейшей части комфортной городской среды", - резюмируют горожане.