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Скандал в школе №24: учительница ответила на травлю и призвала к закону

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ответ на обращение родителей школы № 24 к президенту КР, учителям и общественности с официальным заявлением выступила учитель истории Джамиля Кольбаева. Педагог прокомментировала обвинения в свой адрес и призвала прекратить публичную травлю и давление на правоохранительные органы.

"Как учитель истории, я каждый день рассказываю нашим детям о том, что такое государство, справедливость и закон. И сегодня, когда вокруг нашей 24-й школы разворачивается эта эмоциональная буря, я просто не имею права молчать.

Я вижу, сколько страстей кипит в прессе, сколько громких и болезненных слов сказано в адрес прокуратуры, школы и меня лично. Но давайте остановимся и задумаемся: чему мы сейчас учим наших детей? Эмоциональным бунтам и попыткам обойти правила? Президент нашей страны Садыр Нургожоевич Жапаров издал прямейший и предельно четкий указ - категорически запретить любые денежные сборы в школах. Это не просто формальность, это защита каждой семьи и попытка навести долгожданный порядок в системе образования.

Мое заявление в прокуратуру было продиктовано не личными обидами и не желанием "разрушить" школу, а одной простой вещью - убеждением, что Закон один для всех. Если есть запрет на поборы, он должен соблюдаться, какими бы благими намерениями ни прикрывались эти сборы. Все попытки повесить на меня ярлык "врага школы", обвинить в цинизме и неэтичных выражениях в адрес учеников - это не более чем громкие манипуляции, призванные отвлечь внимание от самого факта финансовых нарушений.

Сейчас идет следствие. Изъятие денег, проверки, допросы - это нормальная работа правоохранительных органов, а не "уничтожение" школы. Попытки устраивать митинги, собирать подписи и давить на следствие через СМИ - это путь в никуда. Я от всего сердца призываю и коллег-учителей, и родителей прекратить эту войну, опустить эмоции и дождаться официальных выводов прокуратуры. Пусть следствие спокойно и объективно во всем разберется, а мы вернемся в правовое поле, ведь только так мы сможем сохранить достоинство и показать нашим детям правильный пример", - заявила она.


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URL: https://www.vb.kg/460317
Теги:
школа, Бишкек
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