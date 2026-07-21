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Почему Кыргызстан и соседей по ЦА накрыла экстремальная жара

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- Светлана Лаптева
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Середина июля выдалась для жителей Центральной Азии настоящим испытанием на прочность. Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан накрыл мощный раскаленный поток воздуха из Ирана. В результате столбики термометров в регионе ползут к историческим максимумам, заставляя плавиться асфальт и закипать энергосистемы.

Синоптики объясняют: региональный "термометр" зашкаливает из-за масштабных атмосферных процессов. Горячие воздушные массы, сформировавшиеся над Ираном, продвинулись на северо-восток и буквально заблокировали прохладные фронты над всей Центральной Азией.

Узбекистан: в шаге от абсолютного рекорда

Тяжелее всего пришлось Узбекистану, где пик аномалии пришелся на 18–19 июля. По данным Узгидромета, в большинстве областей воздух раскалился до +43…+45 градусов, а в южных регионах и пустынной зоне термометры и вовсе показали сумасшедшие +46…+49°C.

В Ташкенте 19 июля зафиксировали +44,3 градуса - это один из самых высоких показателей за всю историю метеонаблюдений в узбекской столице. А в Ферганской долине и ряде других областей июльские рекорды прошлых лет были окончательно побиты.

Кыргызстан и Таджикистан: раскаленные города и тающие ледники

Кыргызстан также оказался в эпицентре зноя. В Бишкеке и чуйской долине температура держится на отметках, близких к абсолютным историческим максимумам.

Однако в горных странах - Кыргызстане и Таджикистане - экстремальная жара бьет не только по горожанам, спасающимся под кондиционерами. Главный удар приходится по горным экосистемам. Специалисты бьют тревогу: аномальные температуры провоцируют ускоренное таяние ледников Тянь-Шаня, Памира и Гиссаро-Алая. А ведь именно эти ледяные шапки являются главным "питьевым резервуаром" и источником воды для всего региона.

Казахстан и Туркменистан: проверка степей и пустынь

В Казахстане основной удар стихии приняли на себя южные и западные области. Жара за +40°C моментально отозвалась перегрузками в электросетях из-за массово включенных кондиционеров, острым дефицитом поливной воды и высокой угрозой для пастбищ.

Туркменистану, большая часть которого занята пустыней, к зною не привыкать. Но даже для местного климата нынешний температурный скачок оказался экстремальным, создав серьезное давление на сельское хозяйство и водоснабжение.

Тревожный сигнал: водный дефицит ближе, чем кажется

Нынешний июльский зной - это не просто повод посидеть у водоема, а серьезный сигнал для всех пяти республик. Экстремальная жара наглядно показала, насколько уязвимы региональная энергетика, сельское хозяйство и здоровье людей.

Но главная угроза скрыта высоко в горах. Сокращение объема ледников в Кыргызстане и Таджикистане из-за частых волн аномального зноя уже в ближайшем будущем может привести к жесткому дефициту воды в низовьях - на полях Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.


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URL: https://www.vb.kg/460267
Теги:
Центральная Азия, климат
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