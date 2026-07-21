Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 99.67 - 100.67

Кристиан Ромеро не пожал руку Дональду Трампу на ЧМ-2026

349  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро стал одной из самых обсуждаемых фигур после финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Во время церемонии награждения, прошедшей после победы Испании над Аргентиной (1:0), камеры запечатлели момент, когда аргентинец пожал руки президенту ФИФА Джанни Инфантино и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, однако не обменялся рукопожатием с президентом США Дональдом Трампом, который также участвовал в церемонии вручения медалей.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкое обсуждение. Многие пользователи предположили, что футболист намеренно проигнорировал американского лидера. В то же время официальных заявлений от самого Ромеро или представителей сборной Аргентины по поводу инцидента не последовало, поэтому остается неизвестным, был ли этот жест преднамеренным.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса и во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460293
Теги:
чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  