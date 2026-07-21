Кристиан Ромеро не пожал руку Дональду Трампу на ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро стал одной из самых обсуждаемых фигур после финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Во время церемонии награждения, прошедшей после победы Испании над Аргентиной (1:0), камеры запечатлели момент, когда аргентинец пожал руки президенту ФИФА Джанни Инфантино и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум, однако не обменялся рукопожатием с президентом США Дональдом Трампом, который также участвовал в церемонии вручения медалей.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкое обсуждение. Многие пользователи предположили, что футболист намеренно проигнорировал американского лидера. В то же время официальных заявлений от самого Ромеро или представителей сборной Аргентины по поводу инцидента не последовало, поэтому остается неизвестным, был ли этот жест преднамеренным.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса и во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира.