Эксперт: "Украина точечно бьет по американской нефти, добытой в Казахстане"

Министерство иностранных дел Республики Казахстан судило произошедшие 17 и 19 июля 2026 года в акватории Чёрного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Рассматриваем такие атаки как недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан, а также в качестве целенаправленных действий по дестабилизации законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок", - заявил МИД РК.

Казахстанский эксперт в сфере нефтегазового сектора, энергетики и тарифной политики Олжас Байдильдинов также напомнил, что КТК уже неоднократно подвергалась атакам БПЛА.

"Это основной нефтепровод и маршрут экспорта нефти из Казахстана, 80% приходится на это направление. Также КТК - международный энергетический консорциум. Он не находится под какими-либо санкциями, и в отношении его не применяется никаких ограничений. Но почему-то это не является препятствием для украинской стороны периодически наносить по нему и его объектам удары", - подчеркнул Байдильдинов.

Он напомнил, что первые удары атаковали офис и нефтехранилища компании, снизив казахстанскую добычу нефти и газа в первом квартале на 10- 20%.

"Вчера опять нанесены три удара по танкерам, которые заправлялись нефтью. Это определённо та красная черта, которую перешли ВСУ - танкеры на заправке - лёгкая цель. С учетом того, что в каждом из танкеров 100-150 тысяч тонн нефти, речь о сумме ущерба в $50-60 млн. Но и это не весь риск. Если танкер загорится или взорвётся, он может нанести не только ущерб персоналу или экологии, но и повредить ВПУ. А это высокотехнологичное оборудование, которое изготавливается пару лет. То есть, ущерб огромен. Поэтому МИД Казахстана и "Энерго" отреагировали столь жёстко, назвав произошедшее покушением на экономический суверенитет Казахстана и на его экономические интересы", - уверен эксперт Байдильдинов.

По его словам, главный акцент в том, что перевозимая танкерами КТК нефть в основном американских и европейских компаний, которые добывают ее на территории Казахстана.

"Почему-то именно эта нефть становится в последнее время основной целью таких атак. Точный ущерб от таких нападений определить довольно трудно. Например, атака, которая была в ноябре - недополученная выручка и убытки для нефтяных компаний и бюджета Казахстана. А это $3-3,5 млрд. Акционерам КТК проще скинуться на средства ПВО и РЭБ и защищать физически свои объекты. Так как, судя по всему, атаки продолжатся", - считает он.

Эксперт высказал мнение, что атаки на объекты КТК являются точечными. Скорее всего, это определённая цель, чтобы компания снизила отгрузку нефти и начала накапливать в свои нефтехранилища, которые находятся у самого консорциума.

"Там хранится порядка 7 миллионов баррелей. Это достаточно большой объём. Но и лёгкая мишень. Подчеркну ещё раз, КТК должен защищать свои активы. А сам Казахстан должен обратиться в международные инстанции, чтобы возместить потери, которые ему были нанесены", - заключил Олжас Байдильдинов.