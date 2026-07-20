Дайырбек Орунбеков пригрозил тюрьмой фейкам Ташиева, Атамбаева и Мадумарова

Руководитель службы информационной политики Администрации Президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков опубликовал на своей странице в соцсетях пост, в котором сделал жесткое предупреждение тем, кто через фейковые аккаунты распространяет дезинформацию и усиливает антикитайские настроения в стране. К своей публикации он также прикрепил фотографии с именами конкретных лиц, которые, по его словам, стоят за написанием подобных провокационных постов - в этот список вошли сторонники Алмазбека Атамбаева, Адахана Мадумарова, представители команды Камчыбека Ташиева, а также многие правозащитники Кыргызстана.

Орунбеков начал свое обращение с критики оппозиционных сил, которые используют страхи населения в личных политических целях.

"Есть политики, которым статус президента снится по ночам, как очищенное просо. Через свои фейковые аккаунты они очерняют власть, распространяя в соцсетях такие обвинения, как "Китай нас захватил", "земли продаются" или "внешний долг резко вырос". Если раньше эту информацию распространяли фейки Адахана Мадумарова, Алмазбека Атамбаева и представителей НПО, то теперь к ним присоединились и фейки из команды Камчыбека Ташиева", - заявил он.

Далее чиновник обратился к семьям тех, кто занимается дезинформацией, призвав их повлиять на своих близких до того, как вмешаются правоохранительные органы.

"Завтра, когда всех этих людей вычислят, задержат и посадят, вы - их родители и родственники - начнете плакать и жаловаться: "нашего сына посадили ни за что, нашу дочь вызвали на допрос просто так". Поэтому, если вы не остановитесь прямо сейчас, в ближайшее время вы будете арестованы вместе со своими лидерами", - добавил он.

Глава пресс-службы подчеркнул, что распространяемые слухи не имеют под собой оснований, и страна выбрала путь экономического развития, которому мешают подобные интриги:

"Информация, которую вы распространяете по вышеуказанным темам, не выдерживает никакой критики. За распространение ложной информации и разжигание межэтнической розни вы ответите перед законом и будете лишены свободы. Прекратите свои сплетни. В стране должна строиться железная дорога, должны возводиться заводы и фабрики. Мы хотим жить в государстве с развитым производством, мощной экономикой, высокими зарплатами и пособиями. Мы верили вашему обману 30 лет. Больше мы обманываться не будем".

В завершение Орунбеков официально предупредил, что госорганы уже ведут активную работу по деанонимизации авторов провокационных публикаций

"Мониторинговый отдел Ситуационного центра Администрации Президента сейчас активно выявляет аккаунты, пытающиеся будоражить общество через социальные сети, а также устанавливает их связи. Кроме того, над этим работают и правоохранительные органы. В связи с этим, призываем вас держаться подальше от распространения недостоверной информации и разжигания межэтнической вражды", - предупредил он.