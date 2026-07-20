Татьяна Ким выплатит компенсации пострадавшим при атаках на Wildberries

Основатель Wildberries, глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким объявила о мерах поддержки для сотрудников и партнеров, пострадавших в результате недавних атак на логистические центры компании в России.

"Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей. Приношу глубочайшие соболезнования родным, желаю скорейшего восстановления пострадавшим", - заявила Ким.

Она также затронула вопрос, который сейчас остро волнует представителей бизнеса, сотрудничающих с маркетплейсом: "Также всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Обязательно детально проинформируем вас на портале продавца об этих выплатах, мерах и порядке их получения. Спасибо за слова поддержки, вместе мы сильнее".

Напомним, в ночь на 18 июля два крупных логистических объекта Wildberries в городах Котовск Тамбовской области и Электросталь Московской области подверглись атаке беспилотников. После ударов на складах произошли пожары.

По данным МИД КР, при атаке на логистические комплексы пострадали граждане КР, работающие на складах маркетплейса. Среди пострадавших оказался 21-летний гражданин Кыргызстана, который работал на объекте в Электростали. Мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, еще двое граждан Кыргызстана обратились в дипломатическое представительство. Они сообщили, что смогли самостоятельно эвакуироваться после происшествия, однако во время эвакуации потеряли документы. В настоящее время им оказывается необходимая консульская помощь.