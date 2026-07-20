Жители Бишкека просят мэрию разрешить ночной полив дворов из шлангов

В редакцию VB.KG обращаются жители Бишкека с просьбой пересмотреть действующие ограничения на полив придомовых территорий. По их мнению, в условиях аномальной жары необходимо - хотя бы временно - разрешить жильцам многоэтажных домов поливать деревья, кустарники и живые изгороди из шлангов в ночное время. Кроме того, горожане предлагают выделять гранты на установку систем автополива для более эффективной экономии воды.

Горожане отмечают, что сегодня основное внимание уделяется поливу городских газонов, на который расходуются бюджетные средства: используется очищенная вода, привлекаются специальная техника и коммунальные службы. При этом деревья во дворах многоэтажек, по словам жителей, зачастую остаются без влаги.

"Считаем такую ситуацию, мягко говоря, странной. Именно там, где живут люди - в микрорайонах и жилмассивах, - необходимо сохранять и развивать зеленые насаждения. Деревья создают тень, снижают температуру воздуха и защищают дворы от зноя. Поэтому нужно создать условия для их регулярного полива", - говорят авторы обращения.

По словам жителей, во многих дворах сохранились арыки и арычные лотки - как новые, так и старые, однако воспользоваться ими для полива невозможно. В результате деревья и кустарники постепенно засыхают.

Бишкекчане также просят городские власти обнародовать информацию о том, сколько средств ежегодно тратится на полив газонов, и объяснить, почему не предусмотрены механизмы поддержки полива зеленых насаждений возле многоквартирных домов.

"Как быть с деревьями во дворах многоэтажек и в жилмассивах? Их нужно спасать. Без влаги остаются и все насаждения вокруг домов вдоль улиц. К поливу можно было бы привлечь и самих жильцов, готовых помочь. Ведь от экстремальной жары страдают не только растения, но и птицы, бездомные кошки и другие животные, которые находят укрытие в тени дворов. Жара действительно аномальная: уже в восемь часов утра столбики термометров показывают около +30 °C", - отмечают жители.

Горожане предлагают разрешить полив придомовых зеленых насаждений в ночные часы, когда нагрузка на систему водоснабжения снижается. Они считают, что такая временная мера поможет сохранить зеленый фонд города в период экстремально высоких температур.