Северный Арал возвращается: Казахстан направит ещё 1,2 млрд кубометров воды

Северное Аральское море продолжает восстанавливаться. Казахстан планирует до конца года дополнительно направить в водоём ещё 1,2 млрд кубометров воды. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов во время рабочей поездки в Кызылординскую область, где он посетил объекты водной инфраструктуры и встретился с жителями Аральского района.

По словам министра, восстановление Северного Арала остаётся одним из ключевых направлений водной политики Казахстана. С октября 2025 года по руслу Сырдарьи в море уже поступило 1,4 млрд кубометров воды, в результате чего объём воды в Северном Арале достиг 23,5 млрд кубометров.

Однако задача не ограничивается только увеличением объёма воды. Власти Казахстана рассматривают восстановление Арала как комплексный проект, который должен сохранить экосистему региона, поддержать рыбное хозяйство и улучшить условия жизни населения Приаралья.

Почему Северный Арал удалось сохранить

История Аральского моря - один из самых известных примеров экологического кризиса XX века.

Когда-то Арал был четвёртым по величине озером мира. Но во второй половине прошлого века из-за масштабного забора воды из рек Амударья и Сырдарья для развития сельского хозяйства море начало стремительно сокращаться.

В результате единый водоём разделился на несколько частей. Южная часть Арала практически исчезла, а Северный Арал оказался под угрозой полного обмеления.

Ситуация начала меняться после строительства Кокаральской плотины в Казахстане. Сооружение отделило северную часть моря от высыхающего южного бассейна и позволило удерживать воду, поступающую по Сырдарье.

Этот проект стал одним из редких примеров, когда часть Аральского моря удалось вернуть к жизни.

После стабилизации уровня воды начали восстанавливаться природные процессы: снизилась солёность, улучшились условия для рыбы, постепенно возродился промысел.

Рыбаки ждут стабильной воды

Во время встречи с министром жители и рыбаки Аральского района говорили о необходимости дальнейшего укрепления водного режима.

Они подчеркнули, что состояние моря напрямую влияет на экономику региона. Для многих жителей Приаралья рыболовство является не только традиционным занятием, но и важным источником дохода.

Одним из предложений стало строительство Аманоткельского гидроузла или шлюза, который позволил бы увеличить объёмы сброса воды в Сырдарью и обеспечить более стабильное поступление воды в Северный Арал.

Министр поручил подготовить проектные решения по этому вопросу.

Также участники встречи отметили важность контроля за использованием воды в сельском хозяйстве. По их словам, внедрение водосберегающих технологий позволит сохранить дополнительные объёмы воды для экосистемы региона.

Рыба возвращается в Арал

Одним из главных показателей восстановления Северного Арала стало возвращение рыбных ресурсов.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, снижение солёности воды создало более благоприятные условия для развития рыбного хозяйства.

За первое полугодие 2026 года в Северном Арале было выловлено около 4,2 тыс. тонн рыбы.

Для региона, который ещё несколько десятилетий назад считался зоной экологической катастрофы, это стало важным результатом.

Новый этап восстановления

Казахстан продолжает работу над следующим этапом проекта восстановления Северного Арала.

Одним из ключевых направлений является реконструкция Кокаральской плотины в рамках совместного проекта со Всемирным банком.

Ожидается, что это позволит увеличить объём воды в Северном Арале и приблизить его к целевым показателям, предусмотренным государственной концепцией управления водными ресурсами.

История Северного Арала показывает, что даже масштабные экологические кризисы могут быть частично преодолены, если объединить инженерные решения, грамотное управление водой и интересы местных жителей.

Сегодня для Приаралья вода - это не только вопрос природы. Это вопрос сохранения населённых пунктов, рабочих мест, традиционного промысла и будущего целого региона