В Кыргызстане изменили правила контрактной службы и военного образования

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок прохождения военной службы по контракту, формирования офицерского состава и подготовки военнослужащих.

Поправки коснулись нескольких нормативных актов, регулирующих службу солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров, а также порядок обучения в военных учебных заведениях.

Одним из основных изменений стало увеличение предельного возраста для заключения контракта. Теперь мужчины смогут поступать на военную службу по контракту до 40 лет вместо прежних 37.

Также уточнены правила резервирования военнослужащих для выполнения задач по охране государственной границы. В частности, предусмотрена возможность нахождения военнослужащих до пяти лет в распоряжении командования в случае, если супруг или супруга переведены для службы в подразделения, непосредственно охраняющие границу, а возможность трудоустройства по новому месту службы отсутствует.

Изменения затронули и военнослужащих, призванных из запаса. Если гражданин после прибытия к месту службы откажется заключать контракт, приказ о его назначении будет отменяться.

Кроме того, обновлены правила назначения прапорщиков и военнослужащих с высшим образованием на офицерские должности с одновременным присвоением первого офицерского звания.

Офицерам теперь разрешено по индивидуальному решению командования совмещать военную службу с научной, преподавательской, экспертной и изобретательской деятельностью. Также им разрешено заниматься медицинской практикой в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Отдельный блок изменений касается военного образования. Уточнены правила отбора военнослужащих для обучения в иностранных военных вузах. В нормативную базу также впервые включены положения о подготовке докторантов и PhD-адъюнктов, определены требования к кандидатам, возрастные ограничения и порядок конкурсного отбора.

Постановление Кабинета министров вступит в силу через 15 дней после официального опубликования.