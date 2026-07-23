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Туалеты для Бишкека: где они действительно нужны и что думают горожане?

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке повторно выставили на аукцион девять муниципальных земельных участков под размещение общественных туалетов. Однако жители столицы считают: определять локации для санитарных объектов должны не только чиновники, но и сами горожане - ведь именно они ежедневно сталкиваются с их острой нехваткой.

В редакцию обращаются бишкекчане с предложением пересмотреть существующую схему размещения объектов. Одной из наиболее проблемных точек они называют район Дворца спорта и новой молодежной арены. Во время концертов, спортивных соревнований и других массовых мероприятий тысячи зрителей, а также сотрудники милиции, службы безопасности и организаторы остаются практически без доступа к удобствам.

По мнению горожан, подобных "слепых зон" в Бишкеке намного больше. Это популярные парки, скверы, ключевые остановочные узлы, туристические маршруты и территории возле крупных социальных объектов. Жители и гости столицы лучше других знают, где отсутствие туалета превращается в реальную проблему.

Мэрия Бишкека тем временем объявила повторные торги на право аренды участков. Ранее из 12 предложенных локаций инвесторы выбрали всего три. Договоры уже заключены по объектам:

  1. на пересечении улиц 7 Апреля и Ахунбаева;
  2. возле дома № 62 в 12-м микрорайоне;
  3. на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманжан Датки.

Повторно на аукцион выставлены территории по следующим адресам:

  1. ул. Кочкор - ул. Тыныбекова;
  2. ул. Муромская - ул. Айни (сквер возле больницы № 4);
  3. ул. Айни, 209 (новый парк);
  4. ул. Бакаева - ул. Айни (ул. Островского, 41);
  5. ул. Профсоюзная - ул. Патриса Лумумбы;
  6. ул. Шевченко (возле дома № 12);
  7. ул. Фере - ул. Дзержинского (парк "40-летие Кыргызстана");
  8. парк "Кожзавод";
  9. ул. Чокморова - ул. Шевченко.

Редакция VB.KG предлагает читателям присоединиться к обсуждению. Какие районы Бишкека, по вашему мнению, в первую очередь нуждаются в общественных туалетах? Делитесь адресами в комментариях - самые популярные предложения мы обобщим и направим в мэрию столицы.


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URL: https://www.vb.kg/460308
Теги:
мэрия, Бишкек
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