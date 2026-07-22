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Маттео Зоппас: Сейчас лучшее время выходить на рынок Кыргызстана

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На прошлой неделе Кыргызстан и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере. Италия рассматривает Кыргызстан как один из самых перспективных рынков Центральной Азии. Почему именно сейчас, какие возможности открывает новое соглашение и что нужно сделать для привлечения итальянских инвестиций? Об этом в интервью Vesti.kg рассказал президент Итальянского агентства по внешней торговле (ICE) Маттео Зоппас.

- Как вы оцениваете итоги визита и подписания меморандума?

- Прежде всего хочу сказать, что этот визит очень важен. Мы считаем его значимым, потому что Кыргызстан демонстрирует большой потенциал для развития. В последнее время страна показывает один из самых высоких темпов роста ВВП в мире, и это открывает широкие возможности. Именно поэтому мы вместе с коллегами приехали сюда: мы видим значительный потенциал и хорошие перспективы для сотрудничества. Подписанный меморандум стал важным шагом на пути к его развитию.

Кыргызстан демонстрирует один из самых высоких темпов роста ВВП среди стран мира. Экономика страны активно развивается, и вместе с этим растет потребность в обновлении парка техники и оборудования, прежде всего сельскохозяйственного. Сейчас существует необходимость заменить устаревшую технику на новую, современную, технологичную и инновационную.

Именно поэтому мы приехали вместе с ассоциацией FederUnacoma. Наша задача - выстроить долгосрочное сотрудничество, создать устойчивые связи между итальянскими производителями сельскохозяйственной техники, потенциальными клиентами в Кыргызстане и государственными структурами. Мы убеждены, что последовательная и системная работа в этом направлении создаст прочную основу для развития сотрудничества между итальянскими производителями сельхозтехники и кыргызстанскими производителями сельскохозяйственной продукции.

- Эта инициатива исходила от итальянской стороны или от кыргызской?

- Это были взаимные шаги навстречу друг другу. Эта встреча стала результатом совместной работы и общего стремления к сотрудничеству. Необходимость в таком визите назрела уже давно, и было принято решение провести его именно сейчас, несмотря на середину лета, поскольку впереди августовский период отпусков. В противном случае реализация этих планов могла бы отложиться еще на несколько месяцев.

- Что предусматривает подписанный меморандум? Когда начнется его практическая реализация?

- Подписанный меморандум между ассоциацией FederUnacoma и Министерством сельского хозяйства Кыргызской Республики представляет собой меморандум о взаимопонимании. Он отражает намерение обеих сторон развивать сотрудничество и искать взаимовыгодные возможности.

Документ закрепляет заинтересованность сторон в поиске конкретных механизмов взаимодействия. Для итальянской стороны речь идет о создании возможностей для поставок современной сельскохозяйственной техники и оборудования, а для кыргызской - о расширении возможностей приобретения итальянской техники и внедрения современных технологий в аграрном секторе.

За этим соглашением должны последовать практические шаги по развитию сотрудничества и реализации совместных проектов.

 - Чего сегодня не хватает Кыргызстану, чтобы привлечь больше инвестиций из Италии?

- Если говорить о предпринимателях, то Кыргызстан уже сегодня представляет большой интерес для итальянского бизнеса. Особенно это касается аграрного сектора. Страна реализует программу обновления парка сельскохозяйственной техники, и это открывает хорошие возможности для компаний, производящих современное оборудование, соответствующее высоким международным стандартам.

Поскольку наш визит был посвящен именно сельскому хозяйству и сельскохозяйственной технике, мы видим большие перспективы для сотрудничества в этой сфере. Кыргызстан располагает значительными сельскохозяйственными угодьями, и внедрение современной итальянской техники может существенно повысить производительность труда, эффективность работы и качество продукции.

Наша цель - через сотрудничество с итальянскими производителями сельскохозяйственного оборудования помочь кыргызским фермерам и агропромышленному комплексу страны повысить производительность, внедрить современные технологии и тем самым сделать сельское хозяйство еще более конкурентоспособным.

- Многие инвесторы сталкиваются с тем, что обещания расходятся с делом. Почему в случае с Кыргызстаном вы настроены оптимистично?

- Наши встречи здесь были очень продуктивными. Помимо официальных переговоров с представителями Министерства сельского хозяйства, мы посетили местную компанию - дистрибьютора сельскохозяйственной техники. Это позволило представителям ассоциации FederUnacoma лучше понять особенности кыргызского рынка, увидеть реальную ситуацию на месте и разобраться в потребностях местных производителей.

Мы также встретились с представителями отраслевых объединений и государственных структур. Пользуясь этой возможностью, пригласили их, а также потенциальных покупателей из Кыргызстана, принять участие в международной выставке сельскохозяйственной техники EIMA International, которая пройдет в ноябре в Болонье. Это одна из крупнейших в мире отраслевых выставок, полностью посвященная сельскохозяйственному машиностроению. Для кыргызских производителей это возможность познакомиться с новейшими технологиями, а для итальянских компаний - установить прямые контакты с потенциальными партнерами.

Поэтому я могу сказать, что эти встречи - как на официальном уровне, так и с представителями бизнеса - позволили нам укрепить отношения и стать ближе к потенциальным партнерам в Кыргызстане. Теперь наша задача - вместе продолжить эту работу, чтобы контакты, установленные во время визита, переросли в реальные коммерческие проекты. Тогда итальянские компании смогут выйти на кыргызский рынок уже не с абстрактными намерениями, а с конкретными предложениями.

- Готов ли итальянский бизнес инвестировать в производство в Кыргызстане, а не только в торговлю?

- Этот вопрос как раз активно обсуждался во время наших встреч. Нам подробно рассказали об условиях, которые Кыргызстан предлагает иностранным инвесторам для локализации производства и создания совместных предприятий.

Конечно, решение об инвестициях принимают сами компании - это не входит в компетенцию нашего агентства. Наша задача - рассказать им о возможностях, которые предлагает Кыргызстан, помочь установить контакты и заинтересовать этими перспективами.

Теперь одна из задач ассоциации FederUnacoma - донести эту информацию до своих участников. Мы расскажем итальянским компаниям о возможностях, которые открываются в Кыргызстане, и предложим им более предметно изучить эти инициативы.

Речь может идти не только о поставках техники, но и о создании совместных предприятий, организации сборочных производств или переносе отдельных производственных процессов в Кыргызстан. Такой подход позволит приблизить продукцию итальянских производителей к местному рынку, сделать ее более доступной для потребителей и одновременно будет способствовать развитию промышленного сотрудничества между нашими странами.


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URL: https://www.vb.kg/460324
Теги:
инвестиции, Италия, Кыргызстан
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