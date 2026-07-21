Дефицит воды становится фактором, объединяющим страны Центральной Азии

В ближайшие годы дефицит воды может стать ключевым вызовом для развития Центральной Азии. Стремительный рост населения, расширение промышленного сектора и глобальное изменение климата стремительно усиливают нагрузку на экологическую систему. По оценкам специалистов, истощение бассейнов крупнейших рек - Амударьи и Сырдарьи - грозит обернуться серьезным падением ВВП и масштабными ежегодными убытками для экономик всех государств макрорегиона.

Прогнозы аналитиков указывают на то, что ситуация будет лишь обостряться. Как отмечает директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов, правительства государств четко осознают неизбежность грядущего кризиса.

"К 2040 году потребность в воде в некоторых государствах региона может вырасти в несколько раз. В результате экономические потери рискуют достигнуть критической доли в структуре совокупного ВВП Центральной Азии", - предупреждает эксперт.

Главным катализатором этих негативных процессов выступает глобальное потепление. Повышение среднесуточных температур приводит к аномально быстрому таянию ледников, сокращению естественных резервуаров и нарушению режима осадков. По словам Илхома Бегматова, заведующего кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, за последнее столетие средняя температура в этой зоне поднялась примерно на 1,5 градуса.

"Климатические сдвиги провоцируют деградацию ледникового покрова и снижают объемы речного стока. В таких условиях для сохранения стабильности агропромышленного комплекса критически важно повсеместно внедрять передовые методы орошения", - подчеркивает ученый.

Ситуация усугубляется тем, что горные ледники Кыргызстана и Таджикистана, где сосредоточены основные запасы пресной воды региона, сегодня тают быстрее, чем успевают восстанавливаться. Параллельно с климатическими факторами давление на экологию усиливает и антропогенная нагрузка.

Руководитель общественного объединения "Сувчи" (Узбекистан) Тахир Маджитов обращает внимание на демографический и аграрный бум последних десятилетий. Если в начале 1990-х годов население Центральной Азии составляло около 45 миллионов человек, то сегодня эта цифра превышает 85 миллионов. Одновременно с этим площадь орошаемых земель увеличилась с 6 до более чем 10 миллионов гектаров, что повлекло за собой колоссальный рост водопотребления.

Страны региона меняют подходы к управлению водой

Столкнувшись с реальными гидрологическими рисками, государства Центральной Азии начали оперативно обновлять свои национальные стратегии и законодательную базу. Особую активность в этом направлении демонстрируют Казахстан и Узбекистан, которые перевели двустороннее взаимодействие на уровень стратегического партнерства. Страны плотно координируют действия в рамках Международного фонда спасения Арала (МФСА), Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и других платформ.

Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев называет этот тандем примером эффективного трансграничного сотрудничества:

"Сегодня между нашими ведомствами есть полное взаимопонимание, подкрепленное конкретными расчетами и общими прогнозными моделями. Все объемы воды, которые мы получаем и передаем, строго согласованы".

Со своей стороны, Казахстан фокусируется на внутренней модернизации ирригационной инфраструктуры. В стране уже приняли новый Водный кодекс и запустили программы стимулирования бизнеса к переходу на гидросберегающие технологии. По словам министра водных ресурсов и ирригации РК Нуржана Нуржигитова, к 2030 году площадь сельхозугодий, охваченных современными системами сбережения воды, планируется довести до 1,3 миллиона гектаров. Аналогичные амбициозные цели ставит перед собой и Узбекистан, где в ближайшие годы намерены модернизировать до 80% всех орошаемых земель.

Совместные решения как единственный путь к стабильности

Несмотря на локальные успехи отдельных государств, аналитики сходятся во мнении: в одиночку проблему трансграничных рек не решить. Преодоление дефицита требует консолидации усилий, запуска совместных инфраструктурных проектов и беспрепятственного обмена технологиями. Инструментом для этого должна стать обновленная водная дипломатия.

Директор Международного института Центральной Азии Жавлон Вахабов уверен, что общие экологические вызовы обязаны стать мощным интеграционным фактором:

"Нам необходимо всесторонне укреплять институциональный потенциал Международного фонда спасения Арала и создавать более гибкие, жизнеспособные механизмы совместного управления водными ресурсами".

В условиях неотвратимого сокращения ледниковых запасов у Центральной Азии фактически нет альтернативы: региону придется окончательно перейти от разрозненных национальных программ к единой, скоординированной наднациональной стратегии. Только коллективные и синхронные действия помогут защитить продовольственную безопасность, сохранить устойчивость экономик и обеспечить стабильное будущее для многомиллионного населения региона.