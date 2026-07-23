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Счётная палата выявила в ГНС финансовые нарушения

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Счётная палата выявила в Государственной налоговой службе риски непоступления налогов в бюджет на 11 млрд 559 млн сомов по итогам аудита за 2025 год. Также проверка показала нарушения в финансовой дисциплине, строительных работах и ведении бухгалтерского учета.

По данным Счётной палаты, в ходе аудита на основе деклараций, отчетов и счетов-фактур налогоплательщиков был установлен риск непоступления налогов в бюджет на сумму 11 млрд 559 млн сомов. После принятых мер дополнительно начислено 3 млрд 211,3 млн сомов, ведется работа по их возврату в бюджет.

Кроме того, аудиторы выявили нарушения во внутренней финансовой деятельности ГНС. Так, подрядчикам необоснованно выплатили 82,9 млн сомов, объемы строительных работ были завышены на 31,6 млн сомов, а при текущем ремонте допущено излишнее начисление на 152 тыс. сомов.

Проверка также установила, что при начислении заработной платы из бюджета было переплачено 6 млн 80 тыс. сомов. Из-за некорректного ведения бухгалтерского учета балансовая стоимость зданий оказалась занижена на 13,7 млн сомов.

По оценке специалистов Счётной палаты, результаты аудита свидетельствуют о слабом внутреннем финансовом контроле в Государственной налоговой службе и необходимости усиления контроля за управлением рисками в налоговом администрировании.

По итогам проверки Счётная палата направила Государственной налоговой службе обязательное к исполнению предписание и рекомендации по устранению выявленных нарушений, повышению эффективности использования бюджетных средств и укреплению финансовой дисциплины.


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URL: https://www.vb.kg/460348
Теги:
ГНС, Счетная палата, Кыргызстан
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