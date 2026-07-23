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Садыр Жапаров встретился с министром иностранных дел Беларуси

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 23 июля в Чолпон-Ате принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества, расширение торгово-экономического взаимодействия и реализацию совместных проектов.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам кыргызско-белорусского сотрудничества и дальнейшему расширению взаимодействия по ключевым направлениям.

Садыр Жапаров отметил, что для дальнейшего укрепления двусторонних отношений имеются все необходимые условия, включая высокий уровень политического диалога, прочную договорно-правовую базу и взаимную приверженность реализации достигнутых договоренностей. Он выразил уверенность, что встреча станет важным вкладом в развитие партнерства, взаимовыгодного сотрудничества и доверительного политического диалога между двумя странами.

Отдельное внимание было уделено предстоящему участию президента Беларуси Александра Лукашенко в саммите Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

В свою очередь Максим Рыженков передал Садыру Жапарову приветствие и добрые пожелания от Александра Лукашенко. Он также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН и выразил уверенность, что республика внесет весомый вклад в работу Совета.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию и последовательной реализации достигнутых договоренностей.


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URL: https://www.vb.kg/460341
Теги:
Беларусь, президент, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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