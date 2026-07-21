Погода
$ 87.50 - 87.80
€ 99.67 - 100.67

Садыр Жапаров: "Мы не продаем наши земли"

202  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фоне развернувшихся в социальных сетях дискуссий и слухов вокруг законодательных инициатив по аренде участков инвесторам, президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с развернутым заявлением. Глава государства подчеркнул, что речь идет не о распродаже территорий, а об ужесточении контроля над недобросовестными арендаторами, не выполняющими свои обязательства. Об этом Садыр Жапаров написал на своей странице в социальных сетях.

"До 2020 года общая площадь Кыргызстана составляла 199,9 тысяч квадратных километров или 19 млн 994 тысячи гектаров. После уточнения государственной границы с соседними странами территория нашей страны увеличилась на 15 572 гектара, и на сегодняшний день площадь Кыргызстана составляет 20 миллионов 9 тысяч 572 гектара. Из них 94,4% приходится на горные территории.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в стране составляет 6 млн 732 тысячи гектаров. Из них 1 млн 82 тысячи гектаров находятся в частной собственности граждан и используются для ведения сельского хозяйства. В целом по республике 18 млн 698 тысяч гектаров земель различного назначения находятся в государственной и муниципальной собственности. Из них 18 млн 639 тысяч гектаров - земли государственной собственности, 59 тысяч гектаров - земли муниципальной собственности.

Что касается земель, предоставленных для реализации инвестиционных проектов, то их общая площадь, выделенная в рамках законодательства, действующего с 1992 года, составляет менее 0,1% территории нашей страны. Подчеркиваю: не один процент, а менее одной десятой процента от общей площади Кыргызстана. Что должно было строиться на этих землях? На этих участках должны были быть построены заводы и фабрики, логистические центры, энергетические объекты, туристические комплексы и другие производственные предприятия. Однако во многих случаях земли использовались не по целевому назначению. Предполагалось, что в эти проекты будут вложены сотни миллионов, а в некоторые - миллиарды долларов инвестиций, и созданы тысячи рабочих мест.

Предприятия должны были платить налоги, способствовать развитию экономики страны и приносить реальную пользу государству. Вместо этого многие арендаторы, получив земельные участки в аренду на 49 лет, до настоящего времени так и не приступили к строительству. За последние пять лет мы выявили многочисленные случаи, когда такие земли перепродавались, переходили из рук в руки или использовались не по назначению. Именно поэтому предлагается пересмотреть действующее законодательство, чтобы навести порядок в этой сфере. Во-первых, земельный участок должен использоваться строго в соответствии с тем целевым назначением, для которого он был предоставлен. Во-вторых, недопустимо, чтобы участок, полученный в аренду на 49 лет, в течение 36 лет и более - оставался неосвоенным, без какого-либо строительства, либо перепродавался третьим лицам.

Инвестор обязан своевременно выполнять взятые на себя обязательства: в установленные сроки реализовать проект, построить предусмотренный объект, вложить заявленные инвестиции и создать новые рабочие места. Если инвестор не исполняет свои обязательства, договор подлежит расторжению, земельный участок возвращается государству и передается тому инвестору, который готов оперативно приступить к реализации проекта. Поэтому не стоит заниматься черным пиаром и сеять тревогу среди людей, утверждая, что "земли Кыргызстана распродают", когда речь идет о земельных участках, выделенных под строительство заводов, фабрик и других инвестиционных объектов, общая площадь которых составляет менее 0,1% территории нашей страны.

Мы не продаем наши земли. Но без привлечения инвестиций невозможно обеспечить развитие государства. Об этом нельзя забывать. Наша цель - сделать так, чтобы каждый предоставленный земельный участок работал на благо Кыргызстана. Если строится завод - наши граждане получают работу. Если создается логистический центр - отечественные предприниматели получают возможности для экспорта своей продукции. Если развивается туристический объект - это способствует развитию регионов. Если строится электростанция - страна получает стабильное энергоснабжение. Мы должны быть открыты для инвесторов, которые соблюдают закон, выполняют взятые на себя обязательства и приносят в Кыргызстан капитал, современные технологии, производство и новые рабочие места.

Поэтому прекратите играть на чувствах людей и манипулировать общественным мнением, представляя каждый инвестиционный проект как "распродажу земли".Ни один сантиметр территории Кыргызстана не будет передан другому государству. Но каждый метр нашей земли должен работать во благо народа и развитие страны.Предлагаю поставить точку в обсуждении этого вопроса.Сегодня Кыргызстану нужен не искусственно создаваемый ажиотаж, а новые заводы, рабочие места, инвестиции и сильная экономика", - заявил глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460284
Теги:
аренда, земельный участок, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  