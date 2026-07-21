Садыр Жапаров: "Мы не продаем наши земли"

На фоне развернувшихся в социальных сетях дискуссий и слухов вокруг законодательных инициатив по аренде участков инвесторам, президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с развернутым заявлением. Глава государства подчеркнул, что речь идет не о распродаже территорий, а об ужесточении контроля над недобросовестными арендаторами, не выполняющими свои обязательства. Об этом Садыр Жапаров написал на своей странице в социальных сетях.

"До 2020 года общая площадь Кыргызстана составляла 199,9 тысяч квадратных километров или 19 млн 994 тысячи гектаров. После уточнения государственной границы с соседними странами территория нашей страны увеличилась на 15 572 гектара, и на сегодняшний день площадь Кыргызстана составляет 20 миллионов 9 тысяч 572 гектара. Из них 94,4% приходится на горные территории.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в стране составляет 6 млн 732 тысячи гектаров. Из них 1 млн 82 тысячи гектаров находятся в частной собственности граждан и используются для ведения сельского хозяйства. В целом по республике 18 млн 698 тысяч гектаров земель различного назначения находятся в государственной и муниципальной собственности. Из них 18 млн 639 тысяч гектаров - земли государственной собственности, 59 тысяч гектаров - земли муниципальной собственности.

Что касается земель, предоставленных для реализации инвестиционных проектов, то их общая площадь, выделенная в рамках законодательства, действующего с 1992 года, составляет менее 0,1% территории нашей страны. Подчеркиваю: не один процент, а менее одной десятой процента от общей площади Кыргызстана. Что должно было строиться на этих землях? На этих участках должны были быть построены заводы и фабрики, логистические центры, энергетические объекты, туристические комплексы и другие производственные предприятия. Однако во многих случаях земли использовались не по целевому назначению. Предполагалось, что в эти проекты будут вложены сотни миллионов, а в некоторые - миллиарды долларов инвестиций, и созданы тысячи рабочих мест.

Предприятия должны были платить налоги, способствовать развитию экономики страны и приносить реальную пользу государству. Вместо этого многие арендаторы, получив земельные участки в аренду на 49 лет, до настоящего времени так и не приступили к строительству. За последние пять лет мы выявили многочисленные случаи, когда такие земли перепродавались, переходили из рук в руки или использовались не по назначению. Именно поэтому предлагается пересмотреть действующее законодательство, чтобы навести порядок в этой сфере. Во-первых, земельный участок должен использоваться строго в соответствии с тем целевым назначением, для которого он был предоставлен. Во-вторых, недопустимо, чтобы участок, полученный в аренду на 49 лет, в течение 36 лет и более - оставался неосвоенным, без какого-либо строительства, либо перепродавался третьим лицам.

Инвестор обязан своевременно выполнять взятые на себя обязательства: в установленные сроки реализовать проект, построить предусмотренный объект, вложить заявленные инвестиции и создать новые рабочие места. Если инвестор не исполняет свои обязательства, договор подлежит расторжению, земельный участок возвращается государству и передается тому инвестору, который готов оперативно приступить к реализации проекта. Поэтому не стоит заниматься черным пиаром и сеять тревогу среди людей, утверждая, что "земли Кыргызстана распродают", когда речь идет о земельных участках, выделенных под строительство заводов, фабрик и других инвестиционных объектов, общая площадь которых составляет менее 0,1% территории нашей страны.

Мы не продаем наши земли. Но без привлечения инвестиций невозможно обеспечить развитие государства. Об этом нельзя забывать. Наша цель - сделать так, чтобы каждый предоставленный земельный участок работал на благо Кыргызстана. Если строится завод - наши граждане получают работу. Если создается логистический центр - отечественные предприниматели получают возможности для экспорта своей продукции. Если развивается туристический объект - это способствует развитию регионов. Если строится электростанция - страна получает стабильное энергоснабжение. Мы должны быть открыты для инвесторов, которые соблюдают закон, выполняют взятые на себя обязательства и приносят в Кыргызстан капитал, современные технологии, производство и новые рабочие места.

Поэтому прекратите играть на чувствах людей и манипулировать общественным мнением, представляя каждый инвестиционный проект как "распродажу земли".Ни один сантиметр территории Кыргызстана не будет передан другому государству. Но каждый метр нашей земли должен работать во благо народа и развитие страны.Предлагаю поставить точку в обсуждении этого вопроса.Сегодня Кыргызстану нужен не искусственно создаваемый ажиотаж, а новые заводы, рабочие места, инвестиции и сильная экономика", - заявил глава государства.