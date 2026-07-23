На Иссык-Куле выросла популяция рыбы после очистки озера от старых сетей

С начала 2026 года из озера Иссык-Куль извлекли более 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей. Это больше, чем за весь 2025 год, когда было поднято 47 500 метров сетей.
Об этом сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кылычбек Тентимишев.
По его словам, благодаря проводимой работе в озере наблюдается увеличение популяции рыбы. Увеличилась не только ее численность, но и размеры отдельных особей.
Кроме того, за первое полугодие со дна Иссык-Куля извлекли 1 тонну 250 килограммов бытовых отходов. Среди найденного мусора - гантели, гири, автомобильные шины, амортизаторы и другие предметы.
Как отметил Кылычбек Тентимишев, все извлеченные из озера отходы накапливаются, после чего вывозятся на мусоросжигательный завод в Бишкеке для дальнейшей утилизации.