На Иссык-Куле выросла популяция рыбы после очистки озера от старых сетей

С начала 2026 года из озера Иссык-Куль извлекли более 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей. Это больше, чем за весь 2025 год, когда было поднято 47 500 метров сетей.

Об этом сообщил начальник Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кылычбек Тентимишев.

По его словам, благодаря проводимой работе в озере наблюдается увеличение популяции рыбы. Увеличилась не только ее численность, но и размеры отдельных особей.

Кроме того, за первое полугодие со дна Иссык-Куля извлекли 1 тонну 250 килограммов бытовых отходов. Среди найденного мусора - гантели, гири, автомобильные шины, амортизаторы и другие предметы.

Как отметил Кылычбек Тентимишев, все извлеченные из озера отходы накапливаются, после чего вывозятся на мусоросжигательный завод в Бишкеке для дальнейшей утилизации.