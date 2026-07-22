Хвостатый туризм: почему Кыргызстану пора готовиться к гостям с питомцами

Все больше путешественников не готовы расставаться со своими собаками и кошками на время отпуска. В России и Казахстане формат pet-friendly уже стал устойчивым трендом и частью туристического бизнеса, а Кыргызстан пока только начинает осваивать это направление. Рассказываем, готов ли отечественный турсегмент к новым запросам и почему открытость к животным может принести отелям дополнительную прибыль.

Еще недавно поездка в отпуск с домашним любимцем казалась сложным квестом: приходилось долго искать подходящий транспорт, прозванивать десятки гостиниц и просить сделать исключение. Сегодня отдых с животными постепенно превращается в самостоятельную и весьма доходную индустрию.

Для многих владельцев четвероногий - это не просто питомец, а полноценный член семьи, которого не хочется оставлять на передержке или в зоогостинице.

Для Кыргызстана эта тема становится все более актуальной. Страна принимает большой поток гостей из стран СНГ, активно развивает внутренний туризм, а автопутешествия по регионам становятся одним из любимых видов отдыха среди молодежи и семей.

Питомец как спутник в дороге

В странах СНГ рынок путешествий с животными растет высокими темпами. По данным аналитиков туристической отрасли, многие владельцы собак и кошек готовы полностью изменить маршрут или отказаться от поездки, если не найдут место, где рады их питомцу.

Такие туристы при выборе жилья смотрят не только на цену и локацию. Для них критически важны:

возможность комфортно выгуливать животное рядом с отелем; достаточная площадь номера; прозрачные и понятные правила проживания; безопасность территории; отсутствие избыточных запретов и бюрократии.

В той же России спрос сформировал отдельную нишу: сегодня порядка 25% всех объектов размещения официально заявляют о готовности принимать гостей с животными.

А что происходит в Кыргызстане?

В нашей республике направление pet-friendly пока находится в начале пути. Официальной государственной статистики по числу таких отелей нет, однако на международных сервисах бронирования подобные варианты уже встречаются. В основном это апартаменты, гостевые дома и небольшие частные гостиницы в Бишкеке, Караколе и на побережье Иссык-Куля.

Сетевые отели и крупные курортные комплексы к этой тенденции пока относятся с осторожностью. Главные опасения традиционны: дополнительные расходы на уборку и дезинфекцию, риск порчи мебели и возможный комфорт других проживающих, которые могут быть против соседства с собакой.

Закон разрешает, но решают владельцы

В законодательстве Кыргызстана нет прямого запрета на размещение туристов с домашними животными. Каждая гостиница или база отдыха самостоятельно определяет внутреннюю политику.

Администрация отеля вправе:

устанавливать габариты (например, принимать собак только до 10 кг); вводить дополнительный суточный сбор или возвращаемый депозит; запрашивать ветеринарный паспорт с отметками о прививках; ограничивать доступ животных в рестораны, бассейны и СПА-зоны.

Если же речь идет об автопутешественниках из соседних стран, на границе по-прежнему действуют стандартные ветеринарные нормы ЕАЭС: наличие чипа, международного паспорта и свежих отпусков о вакцинации от бешенства.

Почему Кыргызстан может выиграть на pet-friendly туризме?

У нашей страны есть ключевое преимущество перед многими соседними регионами - уникальная природа. Горы, просторные долины, юрточные лагеря, эко-отели и автомобильные маршруты вокруг Иссык-Куля буквально созданы для отдыха на свежем воздухе вместе с собакой.

Для бизнеса туристы с питомцами - крайне выгодная аудитория:

Они часто путешествуют на собственных авто, а значит, независимы от авиаперелетов. Стоимость проживания для них вторична: за удобство и доброжелательное отношение к животному они готовы переплачивать. Это максимально лояльные клиенты: если в отеле им создали комфортные условия, они гарантированно вернутся снова и порекомендуют место в тематических сообществах.

С чего начать бизнесу?

Чтобы стать дружелюбнее к гостям с питомцами, отельерам не обязательно вкладывать огромные бюджеты. Достаточно базовых шагов:

сразу прописать прозрачные правила на сайте и в системах бронирования; выделить определенный фонд номеров (например, на первых этажах с выходом во двор); приготовить элементарный гигиенический набор (миски, одноразовые пеленки, пакеты для уборки); держать под рукой контакты ближайшей ветеринарной клиники.

Индустрия гостеприимства меняется, и путешественники с четвероногими друзьями - это уже сформировавшийся рынок. Вопрос лишь в том, кто из отечественных предпринимателей первым займет эту перспективную нишу.