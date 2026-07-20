Жоламан Шаршенбеков выиграл золото рейтингового турнира в Будапеште

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков стал победителем международного рейтингового турнира Polyak Imre, Varga Janos & Kozma Istvan Memorial, проходящего в Будапеште (Венгрия).

В весовой категории до 60 кг кыргызстанец уверенно дошел до финала, одержав четыре убедительные победы. На старте соревнований Шаршенбеков одолел американца Далтона Робертса со счетом 4:0, затем разгромил представителя Азербайджана Элмира Алиева (10:0), а в четвертьфинале оказался сильнее египтянина Махмуда Саада - 9:0.

В полуфинальном поединке отечественный борец со счетом 9:2 победил представителя Узбекистана Алишера Ганиева и гарантировал себе место в главном поединке.

В решающей схватке Жоламан Шаршенбеков должен был сойтись на ковре с казахстанцем Ернуром Фидахметовым. Однако из-за травмы соперника финальный бой не состоялся: кыргызстанца досрочно объявили победителем турнира и обладателем золотой медали.

Турнир памяти Имре Пойяка, Яноша Варги и Иштвана Козмы является одним из ключевых рейтинговых стартов мирового календаря Объединенного мира борьбы (UWW).