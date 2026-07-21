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Садыр Жапаров: "Зимой мы продолжаем закупать электричество"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Для преодоления многолетнего дефицита электроэнергии в Кыргызстане строятся десятки новых ГЭС, а профильное министерство начнет открыто информировать граждан о ситуации в отрасли. Власти ведут работу по преодолению энергозависимости, возникшей из-за отсутствия новых крупных объектов за годы независимости. Об этом в соцсетях сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, за весь период независимости в Кыргызстане был введен в эксплуатацию лишь один агрегат Камбаратинской ГЭС-2.

"При этом недостающую электроэнергию мы были вынуждены закупать у соседних государств, которым сами же поставляем воду. Покупаем ее и сегодня. Это очень постыдно. Находясь у истоков крупнейших водных ресурсов, мы испытываем дефицит электроэнергии лишь потому, что за все эти годы не построили ни одной крупной гидроэлектростанции.

До сих пор мне неловко обращаться к коллегам из соседних стран с просьбой о поставках электроэнергии в зимний период. Однако выбора нет - зимой мы продолжаем закупать электричество.

За последние пять лет в Кыргызстане введено в эксплуатацию около 50 малых и средних гидроэлектростанций. Еще примерно 50 объектов находятся на стадии строительства. Тем не менее полностью ликвидировать дефицит электроэнергии пока не удалось, поскольку потребление растет практически ежедневно. Строятся заводы, фабрики, социальные объекты, жилые дома, и спрос на электроэнергию постоянно увеличивается. Уверен, что с Божьей помощью нам удастся решить проблему энергодефицита. Мы последовательно работаем над достижением этой цели.

Начиная с сегодняшнего дня министр энергетики будет ежедневно подробно информировать общественность о ситуации в энергетической отрасли", - заявил президент.


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URL: https://www.vb.kg/460290
Теги:
президент, энергетика, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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