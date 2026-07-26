В Канте неизвестные избивали и душили подростка на камеру

Корреспондент VB.KG обнаружил в городских закрытых пабликах для подростков Канта шокирующее видео избиения несовершеннолетнего. Судя по голосам, нападавших несколько, и все они старше жертвы по возрасту.

На записи неизвестный сначала унижает подростка, требуя извинений без каких-либо оснований. Затем следует физическое насилие: мальчика бьют ногами на земле и душат. Длительность и систематичность буллинга, а также психологическое состояние пострадавшего остаются под вопросом. Агрессоры выложили запись с оскорблениями в молодежные сообщества города, что усугубляет моральные травмы ребенка. Неясно также, прекратилось ли давление после публикации видео.

Стоит отметить, что это не первый случай агрессивного буллинга в Канте. По крайней мере, очередной инцидент в прошлом году закончился гибелью ученика одной из школ. Тогда правоохранители пытались замять дело, ссылась на возраст обвиняемого в убийстве.

Действия нападавших попадают как минимум под три статьи УК КР, включая "Разжигание межрелигиозной розни".

Пользователи сети уже отреагировали на публикацию, призывая в комментариях милицию пресечь беспредел и привлечь к ответственности не только самих агрессоров, но и их родителей, если речь идет о несовершеннолетних.

Издание VB.KG обращается к Аппарату Омбудсмена, МВД КР и ГУВД Чуйской области с просьбой взять расследование под личный контроль, чтобы предотвратить новую трагедию.

Также мы просим близких пострадавшего ребенка связаться с редакцией по электронной почте: info@vb.kg. Мы готовы оказать семье всестороннюю информационную поддержку.