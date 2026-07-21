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Госдолг Кыргызстана снизился до 39% ВВП, - Садыр Жапаров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Внешнеэкономическая нагрузка на бюджет Кыргызстана существенно сократилась по сравнению с прошлыми периодами. Руководство страны установило жесткий лимит на госслужащих, запрещающий совокупному долгу превышать отметку в 50% от валового внутреннего продукта. Об этом в своем сообщении в социальных сетях сообщил президент КР Садыр Жапаров.

"Объясню простыми словами. Внешний долг каждой страны оценивается по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). Если до 2020 года внешний долг Кыргызстана составлял около 120% ВВП, то сегодня совокупный государственный долг равен 39% ВВП. Я поставил перед Кабинетом министров задачу не допустить, чтобы в дальнейшем этот показатель превысил 50%.

Каждый привлеченный кредит сегодня, в отличие от прежних лет, не пропадает бесследно. Все заемные средства направляются на конкретные проекты, которые находятся под стопроцентным контролем и в перспективе способны самостоятельно обеспечивать возврат вложенных средств. Есть немало стран, где государственный долг уже превышает 100% ВВП. Однако это не тот пример, на который нам следует ориентироваться", - заявил президент.


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URL: https://www.vb.kg/460288
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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