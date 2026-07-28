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Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд установили рекорд стоимости

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный портал Transfermarkt переписал историю: по итогам завершившегося в США, Канаде и Мексике чемпионата мира двух главных молодых звезд планеты оценили в космическую сумму. Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд прибавили в стоимости по 20 миллионов евро и достигли абсолютного рекорда за всё время существования платформы - 220 миллионов евро за каждого.

Следом за дуэтом лидеров расположился капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, чья ценность зафиксировалась на отметке в 200 миллионов евро.

Триумф сборной Испании, победившей в финале мундиаля Аргентину (1:0 в дополнительное время), и яркое выступление других сборных спровоцировали волну взрывного роста цен на игроков. Защитник новоиспеченных чемпионов мира Пау Кубарси и хавбек аргентинцев Энцо Фернандес впервые в карьере преодолели рубеж в 100 миллионов евро.

Англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс получили ценники в 110 миллионов евро. При этом реальный рынок оценил их еще дороже: летний переход Роджерса из "Астон Виллы" в "Челси" за 117 миллионов фунтов стерлингов сделал его самым дорогим британским футболистом в истории, а трансфер Андерсона из "Ноттингем Форест" в "Манчестер Сити" обошелся в 116 миллионов фунтов.

Самый большой скачок рыночной стоимости после мирового первенства совершил именно Эллиотт Андерсон, подорожавший сразу на 35 миллионов евро. Совсем немного ему уступили Джуд Беллингем и марокканский полузащитник Аюб Буадди, чья ценность выросла на 30 миллионов евро.


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URL: https://www.vb.kg/460428
Теги:
тарифы, футбол, чемпионат мира
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