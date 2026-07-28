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Китайские болванчики.kg

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- Канат Кожоев
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Вездесущий ИИ выдаёт на эти запросы следующую информацию: "В Кыргызстане нет единой силы, которая специально разжигает антикитайские настроения, но их рост провоцируют отдельные провокаторы и группы в соцсетях для дестабилизации ситуации". В этом с ним трудно не согласиться.

Кто они такие, эти "отдельные провокаторы"? Чего им, шилопопым, не живётся спокойно?

В XVIII веке из Китая по всему миру разъехались и стали очень популярны маленькие статуэтки с качающейся головой, получившие название китайских болванчиков. Туповато улыбающаяся фигурка от малейшего толчка кивает в разные стороны, во всём соглашаясь буквально с каждым, кто взял её в руки. Постепенно китайским болванчиком стали называть неумного бессловесного человека, лишённого своего мнения, который с готовностью кивает в знак одобрения любому, кто его шатнул или слегка щёлкнул.

Вот такие примерно болванчики сейчас дружно кивают на просторах Кыргызстана, колебля воздух в надежде посеять большую бурю…

Сами они, что примечательно, считают себя "имеющими мнение", оппозиционерами, в корне не согласными с политикой властей, перпендикулярно настроенными к любой правительственной инициативе. А по факту – пружины у них нынче так разболтались, что болванчики ухитряются одновременно отрицательно крутить головой и кивать, поддакивая своим спонсорам-кукловодам.

На этом, пожалуй, оставим аллегории. Если серьёзно: кому в Кыргызской Республике так сильно мешают жить китайцы – местами даже сильнее русских?

Вообще-то синофобия родилась не сегодня. Ещё в 2019 году в интервью vb.kg политолог Шерадил Бактыгулов делился своими соображениями на этот счёт. Говорил о том, что в 2017 году была принята новая доктрина США, согласно которой "американские аналитики разрабатывают новые сценарии ведения войны против Китая и России. Одним из пунктов является создание очагов напряжённости в странах Балтии, Украине, Молдове, на Кавказе и в Центральной Азии. В последнее время отдельные правозащитники начали делать заявления антикитайского характера"…

Тогда, в 2019-м, те самые "отдельные провокаторы", имена которых не назывались, призывали народ выходить на акции протеста и даже "поднять на борьбу Кыргызстан". По странному совпадению, недовольство Китаем всколыхнулось на фоне шатающегося политического режима. И это "совпадение" тоже объяснил Бактыгулов: цель у антикитайских митингов одна - дискредитация действующей власти, которая якобы "неправильно" выстраивает отношения с соседями и инвесторами.

Следующая антикитайская волна накрыла Кыргызстан в прошлом, 2025 году. "Отдельные провокаторы" зацепились за бытовой конфликт с участием граждан КНР, который легко и непринуждённо решался в рамках закона, и стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, горюя о "проданном китайцам Кыргызстане".

Другой известный в стране человек, Эдиль Байсалов, тогда рассказывал про своё путешествие в Пакистан, где, по его словам, вследствие мощной антикитайской кампании, развёрнутой антигосударственными силами (в Пакистане тоже есть "отдельные провокаторы"), практически нет китайского присутствия. В итоге, говорил Байсалов, страна закрыла для себя один из важнейших источников развития, что стало серьёзным тормозом для её экономического роста.

Не этого ли при активной моральной и материальной поддержке внешних игроков добиваются и наши болванчики? Неужели их голубая мечта – отказаться от партнёра и союзника, который основательно вкладывается в нашу экономику, и отбросить Кыргызстан к "заводским настройкам"?

КНР систематически выделяет Кыргызской Республике безвозмездные гранты для поддержки бюджета и социальных инициатив; китайские компании строят дороги и участвуют в энергетических проектах; экспортно-импортный банк КНР – крупнейший внешний кредитор Кыргызстана. О стратегической железной дороге сейчас говорить не будем – значение её строительства переоценить невозможно.

Китайские рабочие трудятся в соответствии с законодательством и имеющимися документами. Отработав, уезжают на родину… Так же как кыргызские трудовые мигранты, пытающиеся заработать на чужбине. Кыргызские мигранты регулярно сталкиваются с негативным отношением со стороны местного населения. Кому, как не гражданам КР, отлично знакомы косые взгляды и шипение в спину: "Понаехали"… Такими же понаехавшими, бесправными, виноватыми во всех бедах они хотят теперь сделать китайцев?

Вряд ли. Простой народ особых претензий к иностранцам не имеет. Однако легко поддаётся на провокации и манипуляции, не осознавая до конца, что вообще происходит и для чего это делается.

Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков в прошлом году писал на своей странице в соцсетях: "Конфликты происходят везде, где есть люди. Это не зависит от национальности или расы. Более полутора миллионов наших кыргызстанцев тоже работают в других странах, как китайцы здесь. Они тоже иногда участвуют в драках и конфликтах. Не поддавайтесь провокаторам!"

А между тем "отдельные провокаторы" занялись в Кыргызстане настоящим информационным терроризмом – не гнушаясь самыми грязными технологиями. И случилось это, как всегда, в самый интересный момент – накануне саммита ШОС и в преддверии президентских выборов. Опять совпадение?

Полетели утки. Когда очень хочется посильнее очернить действующую власть – все средства хороши. Можно посчитать стоимость президентского планшета и публично попенять ему на спортивный костюм "не той" марки. Можно торжествующе прокричать, что глава государства, испугавшись поехать в неспокойный Баткен, записал новогоднее обращение на фоне хромакея (а потом извиняться и оправдываться за фейк). А можно ещё, оказывается, раскопать связь предков Садыра Жапарова с Китаем и чуть ли не в открытую объявить его "китайским агентом". И в очередной раз закатить публичную истерику – "всё пропало, китайцы нас захватывают"…

Выгодополучателей у этой истерики несколько. Начиная от совсем дальних зарубежных кукловодов и заканчивая кукловодами отечественного производства, нацеленными на президентское кресло. Народу же от искусственно нагнетаемой синофобии – выгоды никакой, одни убытки. И экономические, и гуманитарные, и политические… Только о народе никто из провокаторов не думает.

Позже истерика перешла в нескончаемый вой. Пресс-секретарь президента Орунбеков, до этого деликатно просивший "отдельных провокаторов" не бросаться фейками и не гонять уток, неоднократно делавший им китайские предупреждения, тоже перешёл к решительным действиям. Против инфотеррористов эффективны только жёсткие антитеррористические меры. Кто хочет войны и активно на неё напрашивается – тот её в итоге и получает (пан Зеленский не даст соврать). На сей раз Дайырбек Орунбеков обратился уже не к абстрактным "отдельным провокаторам" и не с "последним китайским предупреждением" (которое, согласно поговорке, никогда не исполняется). В его посте названы конкретные фамилии и опубликованы конкретные фотографии тех, кто занимается нагнетанием антикитайских настроений, разжигает "межнац" и распространяет откровенную ложь.

"Если вы сейчас не остановитесь, то вскоре окажетесь в тюрьме вместе со своими лидерами". Эти слова кое-кого испугали и спровоцировали на театральное возмущение "утечкой персональных данных". Какое, дескать, право имел господин Орунбеков публиковать наши ФИО и фото? Нас, дескать, теперь все узнают и закидают гнилыми помидорами!

Самое смешное: все фигуранты "списка Орунбекова" уже настолько примелькались в соцсетях, что их наружность успела порядком поднадоесть. Есть ли в Кыргызстане хоть один человек, который не знает, как выглядит, например, "журналистка в изгнании" Лейла Саралаева? Да вот же – весь "Фейсбук" в её изображениях. И анфас, и профиль, и в рост, и в таком платье, и с эдакой причёской. Явно не Орунбеков фотографии выкладывает. А кто не видел гражданского активиста Урмата Джаныбаева? Зайдите туда же, в интернет, и наслаждайтесь огромным количеством фото и видео. Клару Сооронкулову кто-то не знает? Риту Карасартову?

Как говорят в Китае, не смешите наши ханьфу.

Веди себя так, как хочешь, чтобы вели себя по отношению к тебе. Эту нехитрую международную заповедь "отдельные провокаторы" почему-то всё время забывают. Полагают, что совершенно безнаказанно могут информационно воевать с кем угодно и использовать для этого какое угодно оружие. Но как только встречают серьёзный отпор – тут же начинают кричать про "права человека".

На сей раз, кстати, никто по ним из гранатомёта не стрелял. Их по-отечески пожурили, предупредив: заигрались вы, братцы. Игра опасная, до добра не доведёт. Идите лучше в альчики сразитесь.


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URL: https://www.vb.kg/460435
Теги:
Китай, президент, Кыргызстан, активисты, журналисты, фейк, Садыр Жапаров
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