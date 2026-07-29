Ну что, господа, давайте сразу к делу. Мир опять затеял большую игру, и главная площадка - наша земля. Хартленд, говорите? Маккиндер там, всякие старые британцы. Всё верно. Только теперь за контроль над сердцем Евразии дерутся не империи, а инвестиционные портфели и грантовые отчёты.

Китай, как известно, перегрет. Экономика там такая раскалённая, что даже комары не садятся, а нам позарез нужны их деньги. Казалось бы, сидите, стройте заводы, получайте прибыль. Ан нет. За кулисами просыпается старая добрая идея Вульфовица. Помните дяденьку, который придумал, как маленьким странам привить любовь к суверенитету до потери пульса? …Так вот, его наследники сегодня пошли проще. Они не ставят танки - они ставят штампы. На каждом углу местные НПО (ну вы знаете, этих "активистов" с айфонами) завывают: "Спасите, китайцы захватят наши поля!" Захватят, да. Они же такие - приходят, отбирают пахотные гектары и сразу начинают сажать рис, забыв про логистику. Серьёзно? Всё это, разумеется, не про землю. Это про то, как поднять нас на вилы против наших же чиновников. Обратите внимание, как точечно бьют по конкретным фамилиям - вот Дайырбек Орунбеков, руководитель службы информационной политики Администрации президента Кыргызстана, а вот Каныбек Туманбаев управляющий делами Президента Кыргызской Республики. И это не случайный зуд, это пристрелка. Они проверяют, насколько быстро может взбеситься толпа, если скандалить на тему "предали национальные интересы".

И, конечно, у них всё расписано по календарю. Дают нам отметить саммит ШОС, Игры кочевников, День независимости - молодцы, повеселились. Теперь - ждите сюрпризов. Главный приз в этой игре - президентские выборы в январе 27-го. Задача простая: устроить такой цирк, чтобы любой результат был объявлен незаконным, а сами мы утонули в междоусобице. Поэтому, когда кто-то с экрана телефона будет кричать "Бойкотируй китайские инвестиции!", спросите его: а кто, собственно, за этим стоит? Неужели заботливый дядя, который хочет нам счастья? Увы. За этим стоят люди, которым наше счастье как кость в горле. Им нужен хаос. А в хаосе, как известно, первыми сжирают баранов. Наша экономика сейчас похожа на больного, которому нужна операция. Инвестиции - это скальпель. Можно обсуждать условия, можно торговаться, но отказываться - это значит согласиться умереть. А третьи силы сделают всё, чтобы мы выбрали второй вариант – вариант хаоса. Им ведь не жалко.